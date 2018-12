Apocalipse maintenant

A Europa cheira a amarelo. Os gilets jaunes, mancha viva de um movimento sem ideologia, partido, sindicato ou líder, berram na avenida mais cosmopolita do mundo por salários, pensões e reformas que garantam uma vida com dignidade, contra a carga fiscal demolidora, o esboroamento dos serviços públicos, os políticos entrelaçados nos lobbies, os governantes corruptos, os dirigentes ao serviço da banca, as multinacionais que esmagam as PME e as microempresas, os líderes elitistas, a feroz desigualdade parida no Ocidente pela globalização, o grave aumento de desemprego impulsionado pelo progresso tecnológico e digital.Na taxinomia da revolta - na nomenclatura da revolução? - grita-se traison à democracia representativa e glória aos populismos identitários. Soltam-se vivas aos referendos e às decisões directas do povo. Entoam-se hurras ao poder de compra e à qualidade de vida. Vocifera-se contra os sistemas partidários.Os "coletes amarelos", e os casseurs neles infiltrados, partem as montras da Gucci, da Louis Vuitton, da Chanel, os vidros e os cristais da inacessível riqueza. Viram-se os carros de luxo de pernas para o ar. Rasgam-se as vestes da República, entre pedras, petardos, flash-balls, granadas de dispersão, canhões de água, bastões, gás lacrimogénio, porque as lágrimas secaram e já não há nada a perder.O caos incita a que se reivindique tudo e o seu contrário, mas a classe média está no centro da crise - como está no centro de tudo há 70 anos -, no som e na fúria face a vencimentos cada vez mais baixos e impostos cada vez mais altos, enquanto os pobres se afundam no gueto dos subsídios e os ricos ascendem ao nirvana (mas o elevador já não permite mobilidade social, é um ascensor de manutenção com facial recognition) através da fuga ao fisco e de um movimento planetário de capitais que escapa aos estadozinhos-nação.Quem são estes intermediários (os políticos) que nos representam? Não os conhecemos, e eles não nos conhecem. Sem Macron (autoguilhotinado pela soberba) e Merkel (cansada das lutas internas), a aliança franco-alemã quebrar- -se-á, e com ela a corda bamba da União Europeia.Sobram a traição geracional - os filhos viverão pior do que os pais pela primeira vez desde a II Grande Guerra -, a cegueira da direita, o ocaso da esquerda, o desaparecimento do centro e Órban, Salvini, os palermas do Brexit, o Vox, o Podemos, os gémeos polacos, a alpina Áustria, a ministra dinamarquesa que quer meter os migrantes "indesejados" numa ilha para animais contagiosos, e Erdogan, à espera no Bósforo. Dos escombros franceses surgirá Marine Le Pen, porque o princípio do fim é agora. Apocalipse Now? Não: Apocalipse Maintenant. L'horreur, l'horreur.Os deputados da Nação têm bom espírito. No mínimo, têm mais espíritos do que uma casa assombrada. São alegres diabretes que animam a nossa vida pobre e comezinha com proezas dignas das aparições de Um Conto de Natal de Dickens: votações-fantasma, deslocações-fantasma, moradas-fantasma, subsídios-fantasma, presenças-fantasma e fiscalização-fantasma, mais um seguro de saúde encapotado mas real, que a ADSE e o gabinete médico da Assembleia podem não chegar para as gripes e constipações por tanto tempo metidos apenas num lençol branco. Um susto pago de bom grado por todos os contribuintes.O Bad Sex in Fiction Award, o mais saboroso dos prémios literários que nenhum autor cobiça, é atribuído todos os anos desde 1993. Galardoando as piores cenas de sexo da literatura contemporânea - poderia instituir-se um troféu destes no labor editorial português; de Miguel Sousa Tavares a Valter Hugo Mãe, não faltariam candidatos -, o prémio de 2018, atribuído na semana passada no In & Out Naval & Military Club de Londres, foi para James Frey, o polémico novelista norte-americano, por passagens impagáveis do seu romance Katerina. Entre os finalistas estava Haruki Murakami, por trechos como este de A Morte do Comendador: "Deixei escorregar para dentro o meu pénis erecto. Ou, de outro ângulo, aquela parte dela engoliu activamente o meu pénis, submergindo-o no que parecia manteiga quente."