Presságios para 2019

Os últimos dias de cada ano soltam o místico apopléctico que há em nós. Os pessimistas vaticinam um calendário de desgraças. Os risonhos prevêem um desfile de triunfos. Uns e outros talvez façam melhor em recorrer à ciência: o Multiverso é uma teoria da Física moderna que considera a hipótese de o nosso universo ser apenas um entre milhões, de existência simultânea ou paralela. Uma das variantes da teoria estabelece que o Big Bang poderá ter sido apenas um rasgo quântico no tecido do espaço-tempo de outro Universo, solucionando só em parte a questão de "O que existia antes?" - seria necessário perceber o que precedia o universo que deu origem ao nosso, e assim sucessivamente. Antes que vire a página com um suspiro de tédio, considere esta alternativa de Multiverso: o que a seguir se pressagia vai mesmo acontecer em 2019.- Na política, Pedro Santana Lopes vencerá as legislativas de 6 de Outubro, celebrando alianças parlamentares com o "Chega!!!" (entretanto acrescido de um ponto de exclamação por cada lojista de Loures assaltado por três meliantes - "dois angolanos e um branco") e com o PAN, assim matando dois coelhos de uma cajadada só - perdão, assim engolindo dois repolhos de uma sopa apenas. Catorze horas depois da tomada de posse, Santana será destituído pelo Presidente, zona humana de conforto e semideus Marcelo.- Na economia e finanças, 71,6% dos trabalhadores portugueses tornar-se-á profissional liberal, colaborador temporário a recibos verdes, assalariado a prazo, contratado à experiência, estagiário não remunerado ou caixa de supermercado pago a pacotes de Nesquik, mas o Governo celebrará com a descida do défice público para 0,03% do PIB.- Na cultura, assistiremos à estreia, aplaudida pela crítica, de 294 novas fadistas com apelidos brasonados, enquanto o cinema português será eleito Melhor Cinematografia Artesanal do Século XX, XXI e vindouros por um júri constituído por Richard Brody da New Yorker, duas tecedeiras de Arraiolos, um porteiro cego do ICA e o fantasma da barba de João César Monteiro.Sem a literatura infantil, boa parte das últimas gerações de pais teria uma vida ainda mais ensonada do que a que conseguiu. Mas a nova cartada da Calm, uma app para melhorar o sono dos seus subscritores, poderá tornar-se tão indispensável como um ansiolítico: Joanna Lumley, jornalista de viagens, foi contratada para escrever histórias de passeios que suscitem bocejos ao leitor, induzindo o adormecimento. Com 100 milhões de escutas, as sleep stories de Lumley e de outros são um silencioso êxito e, lidas por actores como Stephen Fry, inauguram um género literário para adultos que não deverá vingar em Portugal (temos demasiados autores a provocar o mesmo efeito).Na última década, a morte desportiva de José Mourinho já foi diversas vezes anunciada, mas é preciso reconhecer que o declínio prossegue. Após revolucionar o jogo com o modelo de pressão alta que impôs no FC Porto e, a seguir, na primeira passagem pelo Chelsea FC, a máquina táctica de Mourinho atingiu o zénite no Inter de Milão, com o qual conquistou a segunda Champions depois de partida de antologia numas meias-finais em Barcelona (foi a vingança do filho pródigo). A partir do ingresso no Real Madrid em 2010, os títulos diminuíram, e a magia eclipsou-se. Hoje, ver uma equipa de Mourinho é olhar para um meme do passado. Pelo andar da carruagem futebolística - o futebol é um TGV de luxo que circula a cada vez maior velocidade -, The Artist formerly known as the Special One arrisca a tornar-se mais uma eminência pública banhada a reformas de 24 quilates.