Proíba-se o bigode

O bigode é o maior traço da decadência das civilizações. Um homem com bigode é um bruto, um soldado cego da pelugem, um nostálgico das batalhas a cavalo, o Emplastro das selfies, uma hélice humana, um pêlo encravado no rosto da História.Em 2020, como se pode confiar em alguém com bigode? Se o pêlo facial é extenso e farfalhudo, só pode haver uma apetência por planos quinquenais e pogroms. Se é curto e cortado a eito nas extremidades, há por certo um desejo secreto de invadir a Polónia (ou a Praça do Chile). Sinónimo de estilo retro? Até o Brad Pitt fica sinistro de bigode – lembram-se de Sacanas Sem Lei? –, e nada robustece mais a decadência de Johnny Depp do que aquele bigodinho de Douglas Fairbanks com disenteria. Há 90 anos, claro, havia homens cujo bigode era sinónimo de classe e virilidade. Clark Gable, certamente. Melvyn Douglas e William Powell, sem dúvida. Mas são dois ou três num milhão (até a segunda lei da termodinâmica é por vezes quebrada). Esses bigodes – como, mais tarde, o de David Niven e, três décadas a seguir, o de Robert Redford – provam que os machos mais firmes sobrevivem a tudo, até a um bigode. Niven, mesmo de sarong e permanente ficaria bem. E há alguma versão de Redford que seja de deitar ao lixo?E o que dizer das loções, das tesourinhas deprimentes, das escovas madrepérola, daquele cofiar metronómico, como se a douta pelugem fosse um enchimento peniano e a sua carícia o triunfo comunitário do onanismo? Um homem que usa bigode, além de vaidoso incurável, só pode ser um fanático religioso – veja-se a popularidade da barba e do bigode entre os islamitas, e a delicadeza suspeita dos amantes de Confúcio.Os proprietários de pêlo colado ao lábio superior talvez se sintam Gengis Khans em estepes de fartura facial, músculos ruborescidos à visão de aldeãs indefesas, mas não passam de rapazes trémulos, incapazes de sorrir sem recurso a toldos pendurados nas narinas. Para os bigodudos, o suplemento piloso é como uma minissaia, não percebendo que é o equivalente contemporâneo das calças à boca de sino. O bigode é a meia branca do século XXI. Por outro lado, uma mulher com bigode é sinónimo de sabedoria, defesa do ecossistema caseiro e resistência liberal aos lugares-comuns da beleza feminina. No resto, está na altura de dar um bigode ao bigode.Enquanto políticos, comentadores, jornalistas e grupos económicos se digladiam no jogo sem vencedores "Quem Dobrou Mais a Espinha a Ricardo Salgado no Tempo do Bem-Bom", há uma figura desta novela siciliana que continua a colher elogios: José Maria Ricciardi. A eventual coragem que manifestou (para salvar publicamente a própria pele, ao contrário da pele de leopardo despojada pelo primo no local do crime) só tem paralelo na sobranceria com que persiste em tratar a ralé, como uma espécie de Rockefeller de Alcabideche. Agora foi a vez de Mariana Mortágua, poço de defeitos ideológicos mas, essa sim, de uma bravura sem contemplações. "Essa senhora deveria desaparecer de vez", respondeu. Esperemos que Mortágua não se vaporize à velocidade do eclipse do património dos familiares do doutor José Maria.As transferências bombásticas de Jorge Jesus e Cristina Ferreira têm rasgado mais vestes do que as túnicas das sacerdotisas da Roma antiga. É o último surto da lusitaníssima dor de cotovelo, como se ambos fossem assaltantes das nossas parcas poupanças. Acontece que tanto o esteta verbal da Amadora como a mezzosoprano da Malveira vieram do nada, ascenderam à própria custa durante décadas e dispensaram os apadrinhamentos. Há mais dignidade nos seus percursos do que no currículo de tantos imperadores e tribunos agora à espera de júris e jurados. O que não elimina as nódoas dos recrutamentos: o de JJ é reflexo do desespero pela sobrevivência institucional e judicial de um presidente; o de Cristina – com uma quebra de contrato menos digna pelo meio – é feito em parte à custa do dinheiro público injectado numa empresa privada.