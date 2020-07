Este País não é para novos

Foi agora publicada a edição de 2020 do Retrato de Portugal da Pordata, a maior base de dados do País contemporâneo, na qual se resume um conjunto de indicadores da sociedade nacional desde 1960. O retrato é uma mistura de Francis Bacon, Hieronymus Bosch e O Conde de Abranhos de Eça. Se descobríssemos este retrato à noite, pendurado no corredor de uma casa iluminada por candeeiros a óleo no meio de um bosque, fugiríamos aterrorizados. Trata-se de uma tela de puro horror: apesar de um aumento de 18% da população idosa numa década (mais 350 mil pessoas acima dos 65 anos do que em 2009) e do saldo migratório positivo (só de 2018 para 2019, as entradas quase quadruplicaram), o número total de pessoas a viver em Portugal diminuiu em 282 mil habitantes numa década - somos agora 10,3 milhões.O drama é o envelhecimento brutal da população nos últimos 10 anos e um fluxo de imigração, apesar de tudo, ainda anémico para compensar esse envelhecimento, aliado a um declínio consistente da taxa de natalidade, com mais 15% de casais sem filhos do que há 10 anos. A tragédia é um dado mais oculto, mas explicado pela presidente da Pordata, Luísa Loura: na última década, o País perdeu para a emigração quase 25% dos seus habitantes entre os 25 e os 39 anos – são perto de 530 mil pessoas. O gatilho principal para o êxodo em massa da população jovem foi a crise económica iniciada em 2008-09 e os três anos de Programa de Ajustamento a partir de 2011. Mas como também frisou Luísa Loura, a grande evasão sub-40 continuou no pós-troika (Passos Coelho ficaria orgulhoso de tanto empreendedorismo). Graças aos dados seguintes, o retrato trágico transforma-se num fresco realista da indigência, como se Courbet ou Géricault assentassem o cavalete nos bairros da Jamaica e do Cerco mas o que vissem, afinal, fossem rostos pungentes pendurados às janelas de todos os prédios da nação: em 2019 (é favor não confundir com 1919), quase 600 mil portugueses não sabem ler nem escrever; do conjunto dos trabalhadores por conta de outrem, 22% recebem o salário mínimo; desses, 45% não têm o ensino secundário.No epílogo de um filme de medos mais viscerosos, Seven – Sete Pecados Mortais de David Fincher – outro pintor, Goya, sentir-se-ia em casa –, o detective William Somerset (Morgan Freeman) remata a mortandade citando Hemingway: "‘O mundo é um belo lugar pelo qual vale a pena combater’; concordo com a segunda parte." O Retrato de Portugal 2020 dá vontade de concordarmos com Somerset.Enquanto nos assemelharmos a versões pueris dos assaltantes de diligências do Velho Oeste, sobra-nos tempo mental para descobrimos novos filmes. Só agora tive a oportunidade de ver The Gypsy Moths (1969), de John Frankenheimer, um director da estatura de Robert Aldrich mas votado às notas de rodapé (Bénard da Costa dizia-o homem de apenas um filme, O Candidato da Manchúria; mas o que dizer então de Seven Days in May, I Walk the Line ou da obra-prima Seconds?). The Gypsy Moths parece ser sobre um trio de performers de queda livre, que ganha a vida em exibições pelos céus do Midwest até chegar a uma encruzilhada no Kansas. Na verdade, é sobre os poços de ar do livre-arbítrio e a dolorosa confirmação daquilo que nunca fomos. Difícil de encontrar, há uma edição espanhola em DVD.Uma notícia de fim de semana deixou-me em alegria tão delirante que tive de ser medicado: "O meu futuro está em aberto e não excluo Portugal", suspirou António Horta Osório, o ainda presidente executivo do Lloyd’s. Mais: Osório não vê o seu futuro "ligado para sempre à banca". É disto que precisávamos: mais um homem providencial, que os outros têm tombado como peças de dominó. Já me babo de entusiasmo com o que Horta Osório poderia fazer na TAP: além de comprovada experiência em esgotamentos – o que demonstra uma empatia natural pelas classes inferiores –, conta no CV com prática vasta no despedimento de milhares de trabalhadores. Caso queira optar por outra carreira, as marcas de dentífricos disputá-lo-ão palmo a palmo. António, volta depressa.