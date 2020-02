No domingo, Moussa Marega, um jogador do FC Porto originário do Mali, abandonou o estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, após ser alvo de insultos racistas por parte de adeptos do clube local. O caso provocou de imediato discursos inflamados, em condenação aos impropérios, de comentadores, dirigentes, treinadores e agentes desportivos. A espantosa hipocrisia do futebol nacional ao lidar com o episódio só surpreende quem nunca viu meio jogo da Liga NOS.No planeta dos macacos em que há muito se transformou o futebol português, o único homem que escapou ao comportamento simiesco que nele abunda foi Marega. O ponta-de-lança portista respondeu aos gritos primatas dos White Angels, os membros da claque do Vitória de Guimarães (alegam que são todos impecáveis e defendem o "branco e preto", como o próprio nome da trupe indica) com os tomates ontológicos de um Sapiens sapiens, que conhece precisamente a fronteira entre humanos e chimpanzés.O desprezível evento é apenas o clímax de muitos outros episódios do género em Portugal desde 2011, quase todos despachados com sentenças mais típicas de lémures ou gibões, do género "os portugueses não são racistas, somos um povo de brandos costumes", ou encerrados graças a multas entre os 536 euros – o valor que o Rio Ave despendeu em 2017 pelos rosnanços xenófobos dos seus simpatizantes a Renato Sanches – e os 1.500 euros. Mas ninguém parece querer admitir o óbvio: os responsáveis pelo estado a que o Estado do futebol português chegou são, há pelo menos uma década, os presidentes dos três maiores clubes do País.Obrigados ao sentido cívico de quem lidera instituições de utilidade pública, o que fazem os presidentes dos "três grandes"? Prestam declarações e ordenam comunicados que incendiariam o hipotálamo ao mais sereno dos adeptos. Assessorados por um chafardel de departamentos de comunicação sem polegares oponíveis, são eles os primeiros a alimentar o ódio tribal, a instigar o desprezo pelo adversário, a cerrar fileiras com violência, transformando o mais belo dos desportos em guerra cega, como orangotangos que batem no peito para clamar vitória.A imputabilidade do que aconteceu não é do fã mais primitivo. Nem sequer dos gorilas dos ultras. Em Portugal, o chefe de claque é, há muito, o presidente. Agora, os únicos que, abandonando o campo, podem salvar o jogo são os jogadores.Rafael terá este ano duas grandes exposições (Roma e Londres) alusivas aos cinco séculos da sua morte, mas o acontecimento cultural de 2020 de que ninguém fala é a edição em HD das curtas-metragens de animação do senhorpela Warner Brothers, detentora dos arquivos da MGM, na qual o autor ganhou a liberdade que não tivera nos Looney Tunes. Disponíveis desde o início da semana, os filmes dirigidos por Tex Avery nos anos 40 e 50 tornaram-se bombas atómicas de humor corrosivo, capazes de destruir em três minutos os pudores e preconceitos das massas anestesiadas pela Disney. São armas de destruição maciça do politicamente correcto, de uma inteligência arrasadora, mais eróticas do que os calendários da Pirelli. É comprar e ver em loop.Esperamos sentados, mas confiantes na curiosidade do procurador-geral da República de Angola pelo engenho empreendedor dos familiares de João Baptista Borges, ministro da Energia e Águas do país, José Botelho de Vasconcelos, ministro dos Petróleos, Adriano Botelho de Vasconcelos, ex-deputado da nação ou Edeltrudes Costa, chefe de gabinete do Presidente. De acordo com notícias do Expresso, as esposas destes notáveis são ou foram titulares de empresas de saudável testosterona na economia global, algumas delas sediadas em offshores nas Seicheles, com movimentos audaciosos como a aquisição de apartamentos de 2 milhões de euros em Lisboa, "pesquisas qualitativas e quantitativas" financiadas pelo MPLA ou generosos honorários pelo incentivo ao intercâmbio de estudantes. Nunca se devem menosprezar as virtudes redistributivas do capitalismo.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico

