Em 1995, o inglês Nick Hornby escreveu Alta Fidelidade, uma novela sobre Rob Fleming, o trintão proprietário da Championship Vynil, uma loja de discos em Londres, cujo modus operandi consiste em fazer Tops 5 de tudo o que lhe acontece, com destaque para a música, o sexo e o amor - fica de fora alguma coisa importante? Os romances e novelas de Hornby são quase todos sobre tipos obsessivos e sectorialmente enciclopédicos na encruzilhada da maturidade.Outra das manias compulsivas do autor é o futebol - o seu livro inaugural, Fever Pitch, é autobiográfico e relata a devoção maníaca, até à paralisia, de Hornby pelo Arsenal -, mas o fervor emotivo e hilariante com que aborda a cultura pop tornam-no uma leitura aconselhável, leve apenas na aparência, e muito imagética: ele é também argumentista (a pungente adaptação de Brooklyn, de Colm Tóibín ou State of the Union, minissérie de episódios minimais, dirigida por Stephen Frears, que qualquer casal deveria ver a cada sete anos de vida em comum), e não é por acaso que tanto Fever Pitch como Alta Fidelidade deram origem a longas-metragens.Vinte anos depois da versão norte-americana realizada por Frears, estreou há uma semana, na plataforma Hulu, da Disney, um remake de Alta Fidelidade em série e no feminino, com a mais que crocante Zoe Kravitz como protagonista (Zoe é filha de Lisa Bonet e ambas são hinos ao génio da mestiçagem). Zoe/Rob Brooks, como o Rob Gordon de Cusack em 2000, percorre Nova Iorque a ruminar no Top 5 dos seus desgostos passionais, mas uma melodia, um acorde, um riff resgatam-na da autopiedade. Como se diz em livro, filme e série, "a música pode salvar-te a vida".No meu caso, Otis Redding salvou-me mais vezes do que qualquer outro. Não com Sittin’ On the Dock of the Bay, o seu grande êxito, de modorra ilusória, que compôs numa casa flutuante ao largo de Sausalito, mas graças a Try a Little Tenderness, que começa como lamento e termina em grito celebrador, numa energia fulminante de pontapear a melancolia. Redding morreu aos 27 anos num desastre de avião no Wisconsin. A única pessoa que não conseguiu salvar foi ele mesmo.Se desejam, por frémito sadomasoquista, experimentar o maravilhoso mundo do cinema experimental, comecem por Wavelenght (1967), do canadiano. É de um fulgor abstracto progressivamente metamorfoseado em excitação narrativa, num único zoom de 45 minutos sobre o interior de um apartamento nova-iorquino de apenas 25 metros quadrados. Ensaio sobre o tempo, panegírico do espaço, constructo auditivo, parábola política e thriller de cortar à faca, foi refeito três vezes por Snow, a última das quais há poucos meses. A versão de 2019 chama-se Waivelenght e reconstrói o som do filme em Dolby Digital 7.1, para desfrutar em auditório apropriado. Mas podem começar pelo original, está disponível no YouTube. Nem tudo o que é bom custa dinheiro., o CEO da TAP, apostou em inícios de 2019 no regresso da empresa aos lucros. Teve um prejuízo de 106 milhões de euros. No ano anterior foram 100 milhões. Resultado? Chorudos "prémios de desempenho". A responsabilidade do saldo negativo foi, claro, da ANA e do aeroporto da Portela. O Estado, esse, indigna-se muito com a solar compensação após ter vendido a empresa ao preço da chuva e, a seguir, tê-la recuperado com 50% do capital mas apenas 5% de "direitos económicos" (leia-se "poder para acabar com o forrobodó"). Com esta sábia política remuneratória, Antonoaldo & companhia entram na alta roda da ‘governance’ internacional, onde grupos financeiros e sociedades energéticas aumentam o valor dos prémios das cúpulas sempre que acumulam prejuízos.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico