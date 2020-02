ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de fevereiro de 2020.

A 4 de fevereiro de 2020, uma cáfila de apóstatas da ética, bêbados da conveniência e gigolôs do pensamento aplaudiram, babando-se, a entronização imperial de um déspota no centro do mundo outrora livre e democrático, o mundo dos pais fundadores, da Declaração da Independência, da luta contra a escravatura, de Lincoln, dos ideais de Thoreau, dos sonhos do cinema, do voto das mulheres, do rock’n roll, da luta pelos direitos civis, de Martin Luther King, de Hopper, Bellow, Dylan, Muhammad Ali, da cultura do mérito, de Central Park, do Grand Canyon, de Big Sur, cantando o corpo eléctrico, estrada fora, pelo direito à felicidade.Esta serventia de idiotas, obcecada com um poder de aventais e cocktails, dedos esticados como falos em secreta impotência, prenunciou a absolvição no dia seguinte de Donald John Trump, factótum do czar Putin, grão-emir dos ignorantes, comandante em facho do farol do Ocidente, agora encerrado para obras como aquelas lojas em saldo que jamais reabrem.O flagrante criminoso tornou-se inimputável governante, os republicanos rasgaram a república e cuspiram na res publica, e uma massa espessa de pêlos laranja e bronzeador gretado cobriu Washington como um touro cobre uma vaca cega mas próspera. A lei esticou-se até estalar nas mãos do povo, e todos sorriram com os dentes de Brutus, brocados por mais quatro anos de festim.Condecorou-se um néscio racista, que ficara contente por a sida não alastrar "à comunidade heterossexual", mordomo de Roger Ailes e aio da Fox News que não acredita num mindinho humano nas alterações climáticas, mas entende que o consentimento sexual é "um ‘não’ a significar ‘sim’". Após a trela firme no poder legislativo e a rédea curta sobre o poder judicial, o acto final da tragicomédia - há colunas jónicas na Câmara dos Representantes, mas os gregos antigos tomariam cicuta caso vissem o que debaixo delas sucede - será o ataque ao texto sacro, a Constituição, como os autocratas asiáticos vão fazendo e os tiranetes africanos nunca pararam de fazer. Varram as florestas e despejem o oceano. O passado glorioso foi em vão.Para quem não adormeceu pelo caminho, fez-se História nos Óscares e justiça em directo: venceu Parasitas, o melhor filme de 2019 e, pela primeira vez em 92 anos, o prémio máximo coube a uma longa-metragem fora da novilíngua inglesa. Talvez este triunfo sirva para o mundo (re)descobrir o cinema da Coreia do Sul, viçoso como nenhum outro nas últimas duas décadas. Só do agora galardoado, há quatro outros trabalhos obrigatórios: Memories of Murder (2003), The Host – A Criatura (2006), Mother – Uma Força Única (2009) e Expresso do Amanhã (2013). De outros grandes cineastas sul-coreanos, experimentem, para começar, Oldboy – Velho Amigo (2003) e o fascinante A Criada (2016), ambos de Chan-wook Park, Poesia (2010) e Em Chamas (2018) de Chang-dong Lee e Sítio Certo, História Errada (2015) do minimal Sang-soo Hong. Não se vão arrepender.Um dos desígnios da cidadania deveria ser o combate à pseudociência. Não ajuda apenas a preservar a sanidade. Salva vidas. O mundo seria melhor sem a mística barata e o transcendentalismo bacoco da astrologia, do avistamento de ovnis, do enigma da Atlântida, da teoria da Terra plana, da telecinesia ou da percepção extrassensorial. Um dos adversários implacáveis (e divertidos) das "ciências alternativas" foi o filósofo, falecido em Maio de 2010. Grande divulgador popular das Matemáticas, cresceu protestante de Tulsa com simpatias pelo criacionismo até descobrir a geologia. O seu livro Fads and Fallacies in the Name of Science, escrito em 1952, continua fresco. Inimigo figadal da homeopatia, o último artigo que escreveu, um mês antes de morrer, foi para denunciar a oposição de Oprah Winfrey a certas vacinas – Oprah receava que provocassem autismo.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico