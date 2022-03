Os mapas do invisível

Toda a vida crescemos com globos, atlas, mapas do que é visível à escala local, regional, nacional, continental, planetária, cósmica. Há milénios que o Homem mapeia rios, mares, vales, montanhas, estreitos, cidades para segurar os pés no chão do passado e projetar os passos nos caminhos do futuro. Parte é, desde logo, fictícia, como as fronteiras que separam um reino ou um país do seguinte, engendradas por políticos e militares mais do que por geógrafos ou cartógrafos. Servem um propósito estratégico, ancorado no quotidiano do expansionismo imperial ou no nacionalismo dos Estados-nação. Mas os mapas mais importantes são os das forças que não conseguimos controlar, os traços que antecipam desgraças, reproduzidos visualmente como sinais de aviso numa encruzilhada.