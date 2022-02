Levar com um livro na cabeça

Ler um livro requer foco, alheamento do exterior, dedicação física, um enleio, um mergulho de fé, e as redes neuronais investidas em pleno. O maior inimigo do pensamento complexo é o reducionismo e a velocidade. A seguir aos ecrãs, o maior inimigo do pensamento complexo é o Twitter.

O PAÍS ACORDOU deprimido com o facto de 61% dos seus cidadãos não lerem um único livro ao longo do ano. Primeiro, parece-me sinal de júbilo. Isso significa que 39% leem um livro ou mais, percentagem espantosa num país de árbitros amadores e viciados em selfies. Segundo, os 61% do estudo promovido pela Gulbenkian leram pelo menos meio livro: imaginem se esse meio livro foi o Almas Mortas de Gogol ou A Sibila de Agustina (é mais provável que tenha sido uma pústula epistolar de Raul Minh’Alma, mas não se pode ter tudo)?



Mesmo que fossem apenas três páginas por cada habitante de Sítio das Solteiras, o que importa é ler com calma, equilíbrio, uma certa amenidade. O papel dá tempo ao tempo, transmite quietude, dispensa o fútil e a energia esparsa da rapidez. Os livros são o oposto dos ecrãs. São o seu némesis. Ler um livro requer foco, alheamento do exterior, dedicação física, um enleio, um mergulho de fé, e as redes neuronais investidas em pleno.



O maior inimigo do pensamento complexo é o reducionismo e a velocidade. A seguir aos ecrãs, o maior inimigo do pensamento complexo é o Twitter. Há hoje diversos estudos credíveis – o escritor anglo-suíço Johann Hari cita alguns num novo livro, Stolen Focus – a confirmarem que as pessoas compreendem pior e recordam menos o que leem num ecrã do que aquilo que leem num livro. Anne Mangen, professora de literacia na universidade norueguesa de Stavanger, chama-lhe “a inferioridade do ecrã”. Para ela, o desequilíbrio entre livros e ecrãs (portáteis, tablets, smartphones) é tal quanto à compreensão de um texto que, ao nível do ensino básico, equivale a dois terços do progresso num ano escolar.