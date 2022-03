A criança réptil

O QUE PENSARÁ o Vladimir Vladimirovich de 9 anos do Putin de 69? O czar, o vojd, o assassino de crianças, o bicho que mata à luz do dia e expira cinismos pelo canto da boca tem os siloviki, os homens fortes cujas pernas fraquejam à sua passagem, a Putin’s People do livro de Catherine Belton, antiga correspondente do Financial Times em Moscovo. O Vladimir Vladimirovich de 9 anos não tinha nada.