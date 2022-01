Morrer aos 56 anos não é desígnio divino, acaso cósmico ou tragédia. É um crime. No caso do João Paulo Cotrim, é um crime contra a humanidade. Apresentaram-me o João Paulo há mais de duas décadas, no semanário O Independente.



Conheci-o no instante em que o conheci. Com ele era assim: desde o início nada tinha a esconder, só histórias. Desvelava-as no momento certo, com um sorriso entre Spencer Tracy e o gato de Chesire. Toda a gente conhecia o sorriso do João Paulo: oferecia tudo o que pudesse e não prometia nada que não pudesse oferecer.



Era colaborador de banda desenhada, da qual se percebia que percebia imenso ao fim de três minutos. Conheceu (e compreendeu) imensas coisas, mas não era um exercício mnemónico, ou um festim de name-dropping – quantos homens e mulheres há por aí que sabem todos os títulos mas ruem como castelos de cartas no primeiro convite ao raciocínio?