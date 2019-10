ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Chegámos por fim ao período histórico em que tudo é instituído, até a felicidade. Poderia ser apenas o dealbar de uma nova fase da estupidez humana, mas a felicidade promovida e monitorizada pelo Estado não é um exclusivo de países pobres ou de territórios em vias de desenvolvimento. Se o Butão passara a incluir em 2008 no seu texto constitucional a necessidade de medir todos os anos a Felicidade Nacional Bruta, os Emirados Árabes Unidos indigitaram em 2016 uma ministra de Estado da Felicidade. Até a Nova Zelândia aderiu à maré, anunciando o primeiro Orçamento do Bem-Estar entre os estados soberanos do planeta, no qual se medem e avaliam 61 indicadores, da solidão à qualidade da água (como se mede o pH da solidão?).Num estudo gigantesco agora publicado no Nature Human Behavior, investigadores das Universidades de Warwick e Glasgow e do Instituto Alan Turing de Londres utilizaram um algoritmo de "análise de sentimentos" na triagem de milhões de livros publicados entre 1820 e 2009 em Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Itália de forma a medir, através da frequência de palavras como "gatinho", "roubo", "cancro" ou "liberdade", o bem-estar desses países nos últimos dois séculos. Ao partir do princípio de que a ficção que produzimos reflecte o estado de espírito colectivo, o estudo permite três conclusões: a "felicidade" nacional varia sobretudo com as guerras e as crises económicas; a recuperação do ânimo é mais rápida do que se pensava; este tipo de estudos não vale a tinta do papel em que é impresso.Pedir a um algoritmo que analise sentimentos é a mesma coisa que exigir a um poodle que reescreva o Guerra e Paz. Como assinalava um artigo da Vox na semana passada, a inteligência artificial é péssima a compreender as complexidades e subtilezas da vida. Um algoritmo não assimila contextos. É incapaz de absorver a diferença entre o "brutal" de uma notícia sobre um acidente rodoviário e o "brutal" de um adolescente numa canção de Billie Eilish.Tudo isso parece não impedir cada vez mais estados e organismos transnacionais de transformarem a felicidade num instrumento de políticas públicas. Em 2011, a OCDE começou a medir todos os anos o Bem-Estar dos seus países-membros. Doze meses mais tarde, a ONU iniciou a publicação de um Relatório da Felicidade Mundial (sic). Não duvido do coração piedoso do secretário-geral Guterres ou do sorriso inesgotável do Presidente Marcelo. Mas urge atirar um calhau de lucidez às cabeças dos decisores políticos e suspender já a infeliz moda da felicidade.Na semana em que estreia uma nova (e muito livre, é de Joss Whedon) adaptação de Watchmen (HBO), é bom relembrar os comics e graphic-novels que sustentam fatias tão generosas do audiovisual. Se os filmes e as séries são quase sempre bocejáveis –ou Avengers: Endgame surgem como excepções antitéticas mas compensadoras –, há novelas gráficas capazes de ombrear com a grande literatura. Para estreia, bastariam três: Maus (1980-1991), já um clássico, de Art Spiegelman, sobre o Holocausto, prémio Pulitzer da estatura de Primo Levi; o citado Watchmen (1986-1997), de Alan Moore e Dave Gibbons; The Sandman (1989-1996), por Neil Gaiman, o Baudelaire da BD, imersão crude nos sonhos até o Bem e Mal se tornarem gémeos univitelinos.A medida mais eficaz – e mais assustadoramente perversa – de combate à democracia é suprimir livros para crianças. Desde 2016, o inefávelconfiscou 300 mil livros, incluindo obras retiradas do mercado pela simples menção do estado da Pensilvânia (é a zona dos EUA onde o arqui-rival Fethullah Gulen se exilou). A mais recente vítima do Conselho Turco para a Proteção de Menores a Publicações Danosas – poderia ser o título de um sketch de Yes, Minister – é um trabalho da autora franco-polaca de livros infanto-juvenis Élisabeth Brami. Na Turquia de Erdogan, a espada da intolerância é bramida à nascença.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico