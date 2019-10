ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

O tempo é a única coisa que não temos tempo para pensar. Não é só o tempo subjectivo, como os dias distendidos, desesperantes, da espera dos resultados de um exame do qual pode depender a vida ou a morte (no espectro da morte, a subjectividade do tempo pouco importa). E o tempo ínfimo mas eterno, que emolduramos, do momento do beijo da primeira paixão na adolescência. Ou o longuíssimo tempo na educação de um filho – um dia, ele há-de desiludir-nos, e nós a ele; mas temos tempo para isso. O tempo parece simples. Passado. Presente (esse presenteia-nos pouco; fixamo-nos mais na certeza enganadora do que foi e na esperança de algo que não existe, o futuro). E o mais difuso dos tempos, o que acontecerá. Ou talvez não.No próximo dia 16 de Novembro – os dias são medidas finas e ténues que inventámos a partir de uma rotação completa da Terra sobre si mesma –, na Aula Magna, Lisboa, um dos sete mil milhões de humanos que melhor pensa sobre o tempo irá falar-nos das numerosas cronologias do cosmos, das partículas e da saudade que sentimos de umas e outras, mesmo sem o sabermos. Carlo Rovelli é um físico italiano obcecado pelas camadas da (in)temporalidade. É autor de A Ordem do Tempo (Objectiva, 2018), grande livro sobre verdades enormes. Ele sabe que o Mal é do reino da ética, mas reconhece que o tempo é o mal maior: incomoda e corrói tudo o resto, até o conceito de corrosão.Rovelli trabalha no domínio da gravidade quântica, essa tentativa um pouco vaidosa de uma Teoria de Tudo. Acontece que ao nível muito pequeno, o das partículas fundamentais, o princípio da causalidade não existe. O tempo está suspenso: não é possível saber em simultâneo a posição e a velocidade de nada (em termos nano, até o nada é relativo). Já na caldeira arrefecida do Universo, a Teoria da Relatividade confirma que o tempo está ligado ao espaço como um berlinde numa colcha. Quanto mais depressa nos movemos, mais devagar passa o tempo.Quanto mais perto estamos de um objecto com grande massa, mais depressa o tempo passa. Entre o pequeníssimo e o incomensurável, resta a nossa percepção do tempo. É a medida de criaturas demasiado finitas e defeituosas para o colossal fluxo de energia que as rodeia. E chegamos ao segredo sem resposta: para além da sensação que dele temos, haverá tempo?A partir de uma crónica do escritor Philip Hoare, Abel Coentrão assina um bom texto no Público sobre um estudo, publicado em Setembro na revista do FMI, onde se alerta para o possívelna inversão da tendência do aquecimento global. Pela sua actividade diária e pelo contributo para o aumento defitoplâncton, cada crustáceo gigante retém 33 toneladas de dióxido de carbono ao longo de 60 anos de vida. Caso conseguíssemos repor os níveis populacionais anteriores à baleação em massa dos últimos 250 anos (5 milhões de baleias contra os 1,3 milhões de 2019), reporíamos a capacidade de fixação de CO2 de quatro Amazónias. Até Herman Melville aplaudiria.67 minutos e 25 segundos. Foi o tempo que, o mais banal e inconsequente jogador da história da seleção nacional de futebol (não me estou a esquecer de Festa ou de Paulinho Santos) esteve em campo na derrota frente à Ucrânia. A insistência do selecionador na criatura roça os mais lodosos poços da psicanálise. Será o instinto paternal pela incontinência táctica? Se há futebolistas capazes de driblar 11 adversários numa cabine telefónica, João Mário é a cabine telefónica. A sua presença em campo é tão subtil como um pinheiro e tão constante como um pedregulho. O ex-sportinguista é um enigma, um mistério, a raiz quadrada de zero. Lá o teremos no Euro 2020.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico