Saiu este verão em Portugal um livro que contraria o pessimismo ontológico de regra nos ensaios historiográficos. Humanidade: Uma História de Esperança, do precoce historiador holandês Rutger Bregman – tem 33 anos e é o que se pode chamar “estrela europeia em ascensão” –, estimula pela aposta científica e cultural na bondade da espécie humana.



Sem o rigor e a elegância criativa de um Steven Pinker, cujas teses de Os Anjos Bons da Nossa Natureza, de 2011, rimam com aspectos capitais da teoria de Bregman, o quarto livro do holandês é bem-vindo na forma firme como se opõe ao dogma do Homem enquanto animal de instintos básicos e inapelável violência, refreada a custo pelas regras da comunidade. Segundo Bregman, vivemos no primado das profecias auto-realizáveis e do que ele chama “o efeito nocebo”, o oposto do efeito dos placebos.



Para o autor, “a nossa visão lúgubre da Humanidade é um nocebo. Quando acreditamos em algo com muita força, isso pode tornar-se real. Se há lição a tirar do efeito nocebo é as ideias nunca serem só ideias. Somos aquilo em que acreditamos”. Mesmo em situações que relevam altruísmo – como o enorme e conhecido estudo da devolução aos legítimos proprietários de carteiras abandonadas com dinheiro em ruas de capitais de todo o mundo –, conseguimos encontrar motivos egoístas.