Da irresponsabilidade

VALERÁ A PENA PEDIR explicações aos políticos que nos representam e governam quando estes se comportam como crianças num recreio? Paulo Rangel, naquele tom de pároco de Pias, já avisou – e quando Rangel avisa, o Maciço Central treme – que “a irresponsabilidade do PS pode deixar o País sem rumo”. Ora, na ópera bufa da negociação do Orçamento, a única dúvida é saber quem é o irresponsável maior. A postura do candidato à presidência do PSD é como insistir que Ralph, o miúdo que toma a liderança do grupo juvenil de O Senhor das Moscas, foi o único réu da experiência social forçada numa ilha deserta do Pacífico. O ofego de Rangel é o do poder à vista na linha da meta, tão perto mas tão longe – estamos, não no Pacífico, mas cerca da costa marroquina e do Saara; será uma miragem?



A crise política em que os partidos do arco parlamentar resolveram enfiar-nos após 18 meses de inferno, negligenciando a probabilidade de o eleitorado sair às ruas de máscara a fazer de parra, ensandecendo de vez, também leva a marca da criancice de Rui Rio, que anda a brincar às oposições há três anos.



A miudagem mais delirante nas travessuras talvez seja a do Bloco de Esquerda, que decidiu reclamar guloseimas capazes de provocar cólicas paralisantes no sistema de previdência, aniquilando de vez a sustentabilidade da Segurança Social: os petizes na pré-primária em 2030 que se amanhem; não estaremos todos mortos algures no futuro? O PCP, outrora mãe-Rússia dos trabalhadores, reforçou a natureza de teenager suicidário e irá imolar-se no fogo laranja das legislativas, tratando o Orçamento 2022 como os putos irresponsáveis tratam a carteira dos papás.