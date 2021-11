Nos tornozelos de gigantes

SUBESTIMAMOS o caminhar tanto como sobrevalorizamos o correr. Qualquer ortopedista sensato vos dirá que a alta competição faz muito mal à saúde (olhem para as radiografias dos joelhos e calcanhares de ex-jogadores de futebol ou de antigos basquetebolistas). Mesmo correr muitos quilómetros por semana é prejudicial ao coração e às articulações.



O único desporto saudável é andar a pé, pelo menos meia hora por dia. Depois da consciência e do pensamento complexo, o que distingue os humanos dos restantes primatas é caminhar erecto sobre os membros inferiores. O salto quântico evolucionista não está apenas na capacidade de chegarmos a locais demasiado difíceis para os quadrúpedes. Ou na possibilidade de contemplarmos o horizonte, estimulando a imaginação (quão limitativo seria ver O Martírio de São Sebastião de Caracciolo a partir do solo?).



Andar é a melhor forma de pensar, como defende o antropólogo Jeremy DeSilva – será descendente de tugas? –, professor da universidade de Dartmouth, no New Hampshire, EUA e talvez o maior especialista mundial na locomoção dos primeiros hominídeos (é uma espécie de Indiana Jones da podologia). Em First Steps: How Upright Walking Made Us Human, de 2021, DeSilva dá o exemplo de Charles Darwin, cujo A Origem das Espécies foi publicado há precisamente 162 anos. Depois da lendária meia década a bordo do Beagle, Darwin passou a sua vida em casa, 20 quilómetros a sudeste de Londres.