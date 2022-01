A fauna dos debates

A hermenêutica dos debates para as legislativas resume-se a isto: o combate democrático é uma "selva", e a selva está atulhada de "animais políticos". Ou nas palavras imortais de Ângela Silva, a savana do confronto televisivo divide-se entre os killers e os outros, presas encurraladas na falésia a pique do soundbite. É uma exegese das eleições como documentário da National Geographic, com Marques Mendes a fazer de David Attenborough do Portugal dos Pequenitos e Marcelo na pele de Jane Goodall dos antropomorfos, que batem no peito por mais um voto rumo a uma maioria "estável". Incapazes de contrariar a força eufemística dos comentadores, deixamos uma contribuição para este plebiscito da vida selvagem:



António Costa: Primata de grande porte, está habituado aos ramos das árvores mais altas, mas arrisca-se a cair de rabo liso numa laranjeira. Territorialista, decidiu-se por uma dieta que exclui tanto os pequenos roedores das selvas a leste como os lagos de tubarões a oeste. Poderá reduzir a sua tribo a um bando de chimpanzés ou bonobos.



Rui Rio: Tubarão-branco capaz de manobras de dissimulação que o transformam em golfinho sorridente, tem mandíbula forte, pronta a resistir a vastos cardumes de conselhos nacionais. Apesar de fingir uma predileção por focas e pássaros marinhos, adora carne de hiena quando ninguém está a olhar. Até ser tarde demais.