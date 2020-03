ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.

A abrir o primeiro dos seus textos de The White Album (1979), uma colecção de ensaios sobre a contracultura californiana, Joan Didion escreveu: "Contamos histórias a nós mesmos para viver." Didion, figura luminosa do New Journalism – quanto mais em trevas mergulhava, mais calor nos oferecia –, talvez hoje sentisse necessidade de comentar os hábitos de leitura dos portugueses (aos 85 anos, feitos em Dezembro, a escritora/repórter está viva e recomenda-se, continuando a enfiar os manuscritos no frigorífico do apartamento nova-iorquino sempre que tem uma crise de inspiração – é o que se chama manter as ideias frescas).Em 2020, a análise da tabela de vendas de livros permanece um fio de prumo dos desejos, interesses e angústias da comunidade. Assim, não há nada como escolher uma semana com o máximo rigor científico (ou seja, ao calhas). A última, por exemplo, assevera que o País continua piegas como um jantar de São Valentim mas, antes da sobremesa, já está neuroticamente preocupado com a morte.Entre os títulos mais vendidos de ficção e não ficção incluem-se dois romances de Raul Minh’Alma, 27 anos, o vizir do marketing cardiovascular nascido em Marco de Canaveses – Pedro Chagas Freitas deve estar a autoflagelar-se com um teclado de pregos. O rasgo de Raul que, num vídeo disponível no YouTube, garante "pensar demasiado em tudo" (tudo é imensa coisa, coitado do homem), está por inteiro nos títulos dos opúsculos, tão intercambiáveis como Legos: Foi Sem Querer Que Te Quis, Ganhei Uma Vida Quando Te Perdi, Todos Os Dias São Para Sempre e Larga Quem Não Te Agarra, bestsellers os quatro. Ora, se os nomes das obras fossem antes "Foi sem querer que te perdi" ou "Agarra para sempre quem não te larga", o efeito persuasivo seria o mesmo.Nos tops figuram também dois romances (baseados "em factos verídicos") e uma investigação (presume-se que verdadeira) sobre tatuadores, enfermeiras e gémeas em Auschwitz, além do epulótico calhamaço de José Rodrigues dos Santos acerca de um chinês que descobre uma cena qualquer com um, tipo, segredo, envolto em, coiso, algo assim a ver com imortalidade. Em nota pessoal para milhões de leitores, Dos Santos deseja "longa vida!" (sic) aos que conseguirem sobreviver à leitura. Como Joan Didion, estes são autores que contam histórias a si mesmos para viver, mas à grande e à francesa. Confesso a dor de cotovelo.Completaram-se dois anos sobre a morte de, o mais surpreendente compositor contemporâneo de bandas sonoras, vitimado por um cocktail mortífero de cocaína e medicamentos (tinha 48 anos). O islandês voador construiu um som de classicismo sintético, simultaneamente orgânico e metálico, um grito monstruoso mas belo onde sintetizadores e violinos preenchem o vazio como naves espaciais – basta ouvir o terror de Sicário ou o lirismo alienígena de Arrival. Last and First Men, a única longa-metragem dirigida por Jóhann, crónica do fim da humanidade sob a arquitectura brutalista da ex-Jugoslávia com narração de Tilda Swinton, outra mutante, estreou na semana passada a título póstumo no Festival de Berlim. Paz e fúria à sua alma.Mais um episódio da corrente excitação apocalíptica dá-se no Missouri, onde Ben Baker, um legislador estadual republicano, ferve em lobby para aprovar um diploma que permita meter na prisão os bibliotecários que disponibilizem "material sexual inapropriado" a crianças. O dito material são livros e, em anteriores obsessões com o cérebro e os genitais de menores, incluiu obras tão pornográficas como Por Favor Não Matem a Cotovia de Harper Lee ou alguns volumes da saga de. A censura mais recente nos EUA atingira o – presume-se que nauseabundo – And Tango Makes Three, de Justin Richardson e Peter Parnell, tomo infantil em que dois pinguins machos do zoo de Central Park encontram um ovo e cuidam da cria que dele nasce (é todo um intolerável subtexto gay). Ser bibliotecário tornou-se uma profissão de risco.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico