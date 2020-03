ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.

A linguagem é um vírus mais forte do que o Covid-19, a idade é uma doença crónica e Max von Sydow sabia disso como ninguém. Recua-se à abertura de Europa (1991) de Lars von Trier, outro oráculo nórdico, e ouve-se a voz ominosa, aristocrática, reconfortante, temível de Carl Adolf Von Sydow – sueco de nascimento, era um prussiano com raízes nobres por via paterna – antes de avistar os trilhos de um comboio, o trem da perdição de um continente devastado pela guerra. É um produto hipnótico, a voz de Von Sydow: "Queres acordar para te libertares da imagem de Europa. À contagem mental de 10, aí estarás. Eu digo: 10."Chegamos assim ao Brexit, à catástrofe dos refugiados, à falência do projecto social europeu, aos fariseus do Leste, à sobranceria do Norte, às aldrabices piedosas do Sul, sob a sombra além-atlântica de um cleptocrata que age a favor dos oligarcas do mundo inteiro. Talvez Max, o guerreiro Max, exilado nos mares de alfazema da Provença, se tenha fartado de um planeta sem morangos silvestres, cedendo ao ocasional lance de xadrez.Porém, ele fazia tanto por nós sem nunca lho termos agradecido: desde a obra-prima deitada ao lixo do esquecimento, Miss Julie (1951), de Alf Sjöberg, onde se brinca aos pontos de vista como uma criança joga à cabra-cega, Max, o guerreiro Max, olhava-nos de cima sem condescendência (tinha 1,93 m) e aterrorizava-nos – o assassino detalhista em Os Três Dias do Condor – para avisar dos perigos, à semelhança dos contos de fada de Hans-Christian Andersen, protegendo-nos do mal, ámen (o padre Merrin de O Exorcista noutra hipnose, a do Diabo).Tinha rosto de pai, olhos de santo e dicção de Shakespeare numa estufa em Estocolmo. Foi grande em papéis maiores (Jesus Cristo, Knut Hamsun, Strindberg), mas brilhava nas pequenas presenças (o camponês de Luz de Inverno de 1963, o Corvo de Três Olhos em A Guerra dos Tronos, de 2017). Era como Midas: ao seu toque, o metal mais inútil transformava-se em ouro. Quem senão ele poderia emprestar ethos ao imperador Ming de Flash Gordon? Mas era a voz, sim, a voz que enchia os oceanos espelhos do céu. O som de Max von Sydow acalmava a histeria e serenava o medo, aquele timbre de rei, confessor, sacerdote como última consolação face às partículas famintas que grassam pela terra. O mundo tem mais silêncio.Entre 1966 e 2019, Woody Allen escreveu e dirigiu mais de 50 longas-metragens, incluindo obras de arte como Annie Hall, Manhattan, A Rosa Púrpura do Cairo, Crimes e Escapadelas ou Match Point. Quatro dias depois de anunciar o lançamento da autobiografia de Allen nos Estados Unidos, uma das chancelas do gigante editorial Hachette anulou a publicação após o repórter Ronan Farrow, filho do realizador, romper em represália com a editora e 75 funcionários desta marcharem em protesto. Temos a certeza de que Allen é um gigante artístico em declínio. É possível que tenha sido um monstro na intimidade. Caso apliquemos as nossas suspeições, quanto a carácter e comportamento, a todos os criadores, da Antiguidade ao pós-modernismo, sobrará algum bacteriologicamente puro? Não será melhor aceitarmos que a limpeza moral e a arte são antónimos?Se mais motivos não houvesse, bastariam as imagens das tendas de campanha, instaladas pelo INEM e pela Cruz Vermelha junto a alguns hospitais portugueses, para atarmos as mãos, sustermos a respiração e só expirarmos lá para Outubro de 2022. Contrair o coronavírus já seria mau, mas suportá-lo entre 12 outros enfermos num oleado de filme-catástrofe é o melhor motivo para seguirmos à risca todos os métodos preventivos. Será que o Governo não antecipou que, caso o vírus siga o percurso epidemiológico a que já começámos a assistir na Europa, será impossível isolar compulsivamente todos os suspeitos em unidades hospitalares e afins? A quarentena caseira em massa poderá ser, infelizmente, a única solução.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico