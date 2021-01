FORAM as imagens que nos sustentaram como amas de leite em 2020. Agrilhoados ao tédio, prisioneiros de sofá, esquecemo-nos de que o nosso destino foi mais doce do que imaginámos. Porque a nossa cela tem janelas largas, laptops, TV por cabo, streaming e takeaway. Guerra, emergência? Só quem nunca passou por uma ou experimentou a outra é que se atreve a mencionar ambas franzindo as sobrancelhas. Somos flores de estufa, num terreno difícil e minado, é certo. Mas as imagens que nos enfastiaram, por serem a única saída, jamais devem ser menosprezadas. No grande fluxo do seu movimento, há as que provocam e as que confortam. Nunca precisámos de todas tão intensamente durante tanto tempo. Quando pensadas com ternura (ou fúria) e trabalhadas com talento (ou génio), são elas que nos salvam. Esse resgate tem sido literal. Mas não foi sempre assim quanto à consciência ou ao espírito? Estas foram as imagens que mais me sustiveram os passos no ano que passou. Mesmo quando a caminhada era sonhada e o ar rarefeito. Espero que vos voltem a trazer alguma luz em 2021:– Filmes estreados em sala: J’Accuse (Roman Polanski), The Wild Goose Lake (Yi’nan Diao), The Invisible Man (Leigh Whannell), Portrait de la Jeune Fille en Feu (Céline Sciamma), Monos (Alejandro Landes), Ema (Pablo Larraín), The Burnt Orange Heresy (Giuseppe Capotondi), Antebellum (Gerard Bush, Christopher Renz), The Nest (Sean Durkin), Honeyland (Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov);– Por estrear em Portugal: The Assistant (Kitty Green), Palm Springs (Max Barbakow), Black Bear (Lawrence Michael Levine), Never Rarely Sometimes Always (Eliza Hittman), Another Round (Thomas Vinterberg), Rewind (Sasha Joseph Neulinger), Time (Garrett Bradley);– Streaming: Uncut Gems (Josh e Benny Safdie), Da 5 Bloods (Spike Lee), His House (Remi Weekes), Small Axe movies (Steve McQueen).Melhor filme do ano: I’m Thinking of Ending Things (Charlie Kaufman, Netflix, et pour cause).Enquanto assenta a poeira da invasão ao Capitólio por inimigos de vampiros pedófilos e crentes no deep state extraterrestre, talvez os analistas sobrestimem a futura capacidade de influência de Trump. Na Vanity Fair, Emily Jane Fox, com recurso a várias fontes nas trincheiras de uma Casa Branca em esboroamento, fala de Javanka – a energética contração que designa o casal Jared/Ivanka – como o par que, em dois dias, "se tornou fonte de um cheiro que é impossível repelir". Jared Kushner preparava-se para fazer negócio sobre os escombros da tempestade viral. Ivanka andava a planear um radioso amanhecer político na Flórida. Agora, depois de um tweet (depressa removido) a classificar de "patriotas" os xamãs do QAnon que defecaram nos corredores do Senado, não é só o papá que se tornou tóxico. É toda a família. A imagem de Ivanka a ser insultada enquanto desfila deve ser a única visão que mirra o coração de Trump.A tendência autoritária vem de longe (Sócrates; Augusto "quem se mete com o PS leva" Santos Silva). Mas, se nos esforçarmos na bonomia face ao recorrente incómodo pelo escrutínio jornalístico, a veia era mais rara em António Costa. Ora, no episódio da "campanha internacional contra Portugal" perpetrada por esses influentes maquiavéis de Bilderberg e pesos-pesados do lobbying cabalista, Paulo Rangel e Miguel Poiares Maduro, Costa parecia um outro Maduro no número de prestidigitação face aos "lapsos" do CV do candidato a procurador europeu (talvez tenha sido uma vaca voadora que lhe segredou o script). A ministra da Justiça, que já se devia ter posto ao fresco depois de um minifestival de contradições, reiterou tudo, acusando a ralé de "tentativa de envenenamento da vida política". O pior defeito de um governante é partir do princípio de que os eleitores são idiotas.