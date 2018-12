Abrir os olhos no Prado

As telas do Prado inspiraram artistas modernos e contemporâneos como Manet, Picasso e Pollock na denúncia do horror e na reiniciação do mistério. Uma vez por ano, o líder do Vox, o basco Santiago Abascal, poderia enfiar-se no seu Seat, parar no Paseo del Prado, atravessar as galerias, sentar-se em frente ao Los Fusilamientos en la Montaña del Príncipe Pío de Goya e pousar a Smith & Wesson que nunca larga - comprou-a "primeiro para proteger o meu pai, agora para proteger os meus filhos". Talvez aprendesse alguma coisa.



Santos e ...

Se um homem que roubou 6 euros é condenado a 18 meses de prisão efectiva pelo Tribunal Judicial de Braga, mas Oliveira Costa, João Rendeiro e Ricardo Salgado (que - comprovada ou alegadamente - ajudaram a surripiar mais de 6.000 milhões) repousam na lustrosa beatitude das suas casas, seria menos hipócrita abolir o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei consagrado na Constituição. Num País onde cada habitante anda há uma década a desembolsar 15 euros por mês para salvar bancos - os mesmos que foram geridos pelos génios supracitados -, é mais transparente indexar as penas a património, vencimento e status. Deve ser por isto que temos quatro business schools portuguesas entre as melhores escolas de gestão e negócios da Europa.



... Pecadores

Outra medida indispensável é um peditório nacional, aproveitando o espírito das colectas natalícias, para dotar os tribunais do reino de um serviço de transporte expresso de cópias certificadas de acórdãos. Talvez um leasing de bicicletas ou um protocolo de aluguer de jet skis fosse suficiente: soube-se esta semana que o doutor Armando Vara, um dos mais distintos gestores bancários da sua geração, pode passar mais uns meses ao fresco porque o tribunal competente, o de Aveiro, não tem acesso físico ao processo que culminou numa pena de prisão efectiva de cinco anos por tráfico de influências. É justo: se um outro arguido do mesmo processo, ex-funcionário da Petrogal condenado a cinco anos e oito meses de choldra, está em liberdade há mais de um ano porque a cópia desse acórdão, da Relação do Porto, ainda não chegou a Aveiro (deve viajar de gôndola), porquê penalizar o doutor Armando?







Por vezes é assim: no mesmo lugar concentram-se a desilusão e a esperança. Se Espanha assinalou no último fim de semana a chegada da extrema-direita a um parlamento ibérico, com os 12 deputados do Vox na assembleia da Andaluzia - o El Mundo confirma que o partido arrecadou votos em municípios onde fez campanha contra os "invasores" vindos de África (os que não morreram na travessia do Mediterrâneo, presume-se) -, arrancaram há dias as comemorações do bicentenário do Prado. Porque a arte é o melhor filtro da realidade, termos um dos melhores museus do mundo a 400 quilómetros da fronteira e não o visitarmos regularmente é a primeira cedência aos movimentos populistas que zumbem pela Europa como um enxame de vespas.Velázquez, Rubens, Ticiano ou Brueghel, o Velho são poderosos aceleradores de partículas onde descobrimos, explosão a explosão, os elementos-base do que é ser humano. Até 10 de Março, a mostra Un Lugar de Memoria explica-nos como um prado verdejante - o nome vem dessa repousada simplicidade - se transformou, passo a passo, num dos maiores museus da Europa a seguir ao intocável Louvre.Foi a portuguesíssima Isabel de Bragança que convenceu o marido, Fernando VII, a abrir as colecções da coroa ao prazer público em 1819, num processo que culminaria na passagem de museu real a nacional em 1868. O Prado é o primeiro contacto de milhões de espanhóis - e de milhares de portugueses - com o realismo fabulador de Botticelli (as cenas da História de Nastagio Degli Onesti), o simbolismo abrasivo de Bosch (O Jardim das Delícias Terrenas, expandindo a parábola de As Tentações de Santo Antão), o abissal enigma narrativo de Velázquez (Las Meninas, essa longa-metragem lynchiana de 1657), o apetite omnívoro da guerra (Saturno Devorando a Su Hijo).