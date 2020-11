Se Sean Connery era o epítome da classe, Steve McQueen era a essência do cool. Connery morreu no sábado passado. Completam-se este sábado 40 anos da morte de McQueen. Para os dois era sempre sexta à noite. Nasceram na loucura mansa e bem regada do proletariado. O pai de Sean trabalhava numa fábrica em Edimburgo, Escócia, a mãe fazia limpezas. O pai de Steve era piloto de acrobacias num circo, a mãe era uma doméstica alcoólica, e o pai deixou-a antes de Steve nascer. O miúdo apanhou pancada de meia-noite de dois padrastos - fugiu de casa aos 12, aos 14 e aos 16 (na última, após ser lançado escadas abaixo pelo brutamontes, respondeu-lhe: "A próxima vez que me tocares, mato-te").Connery perdeu a virgindade aos 14 com uma voluntária do exército britânico - ela quase não despiu o uniforme. McQueen perdeu-a aos 13, entre dois assaltos e outras tantas detenções. Ambos se alistaram na marinha aos 16 (Sean na Royal Navy, Steve à socapa na marinha mercante, que abandonou para trabalhar num prostíbulo na República Dominicana). Connery foi leiteiro, camionista, salva-vidas, candidato a Mister Universo e polidor de caixões - era a mortal centelha Bond. McQueen foi larápio, lenhador, operário petrolífero, vendedor de bilhetes em feiras e corredor de motas - era o apelo ruidoso da velocidade.Um e outro viveram depressa, sem contemplações, sem ressentimentos, olhando de frente. Connery durou até aos 90 mas retirou-se 17 anos antes, em 2003. McQueen só durou meio século, até 1980 (o cancro apanhou-o na curva). Sean Connery foi um autodidata. Steve McQueen aprendeu umas coisas com Uta Hagen e Stella Adler.O segredo da eternidade de ambos não está no currículo dramatúrgico, nem sequer na irresistível bem parecença. O escocês montanhoso e o baixote de Indiana eram estrelas por causa da vida, não para além dela. Foram tão duros, despretensiosos e magnéticos como o agente 007 ou o Cooler King de A Grande Evasão. Steve salvou mesmo de afogamento cinco marinheiros num exercício no Árctico.Sean despachou de facto meia dúzia de capangas dos Valdor, um dos gangues mais agressivos de Edimburgo. Connery era um senhor de smoking capaz de levantar 180 quilos. McQueen, que treinava kung-fu com Bruce Lee, era um puro-sangue num Ford Mustang. Tinham defeitos, traições, misoginias. E já não se fazem homens assim.Enquanto um compositor da estatura de Lloyd Cole pede ajuda nas redes sociais para sobreviver, a mais célebre das livrarias populares e independentes nova-iorquinas, a Strand, faz o mesmo. A proprietária, Nancy Widen, ao contrário de livreiros mais pequenos, é dona do prédio onde a loja central está instalada, e tem um currículo duvidoso de despedimento de funcionários. Ainda assim, face ao apelo e aos 70% de quebra de facturação do espaço com 93 anos, os nova-iorquinos acorreram. Desde Março, todas as semanas fecha uma livraria nos EUA, onde a indústria editorial - ainda - é gigantesca (mas 67% dos livros se vendem online). Pensem agora por um momento na situação das livrarias portuguesas. Talvez seja melhor estas seguirem o conselho de um hipermercado norte-americano: colocar os livros ao lado do papel higiénico e vendê-los por atacado como pano de fundo para directos no Zoom.A necessidade de prevenir a escalada da violência está no coração da maioria dos sistemas religiosos, culturais e sociais. Para Donald J. Trump, é o oposto: com a mentira como arma, credo e espectáculo - uma combinação quase infalível em 2020 -, arrisca-se a vencer de novo as presidenciais norte-americanas (escrevo na véspera do plebiscito). Em 2016, um apoiante do ainda inquilino da Casa Branca dizia que "Trump pode trazer-nos uma guerra nuclear, mas tudo é melhor do que Hillary". Biden tem menos anticorpos, está à frente por diferença confortável nas sondagens nacionais (e na maioria dos swing states) e a pandemia cansou - e matou - muita gente. Chegará? Com as trincheiras bem cavadas, talvez saibamos em Dezembro.