Em Network – Escândalo na TV (1976) de Sidney Lumet e Paddy Chayefsky, a mais presciente sátira à natureza manipulatória da televisão, Howard Beale (Peter Finch), um pivô consagrado prestes a ser despedido, reconverte-se em estrela de um novo talk show; antes de perder a cabeça, anuncia a hipocrisia do sistema mediático onde vive, gritando um apelo, seguido aos milhões pelas janelas da América, que se tornaria célebre: "I’m mad as hell and I can’t take it anymore!" (Estou furioso e não aguento mais). Depois do invertido albergue espanhol que são as medidas de combate à pandemia anunciadas por António Costa no sábado à noite, apetece-me berrar o mesmo.O primeiro-ministro foi hipócrita no que disse e na forma como o disse. Ele sabe melhor do que nós – tem esse dever, pois está na posse de mais e melhores informações, devidamente filtradas por especialistas – que não haverá Natal algum para salvar. Caso houvesse, Costa seria um irresponsável, já que passaríamos o mês de Novembro no esforço titânico próprio de um recolher obrigatório (que ele fez questão de jamais nomear, apesar de ser precisamente disso que se trata) e em limitações draconianas ao movimento no espaço público para depois desembarcarmos, como turistas ingleses num cruzeiro de réveillon, em pantagruélico deboche durante a temporada de Natal e de Fim de Ano, regressando dias mais tarde à prisão domiciliária com o triplo das penas agravadas.Este pot-pourri de restrições, típico de um estado de emergência cuja gravidade o próprio nome indica, será eficaz apenas e só caso seja total ou parcialmente estendido até Janeiro de 2021. É difícil, e politicamente arriscado, pronunciá-lo tão cedo, mas Costa deveria ter tido coragem de o dizer: esqueçam o Natal.Estou furioso e não aguento mais, mas estou ainda mais exausto e furibundo com os que persistem em salivar a atmosfera com as suas proclamações de liberdade individual e os seus apelos à festa brava da vida enquanto o SNS dá de finados e se abre a caça às escolhas médicas dos que têm mais hipóteses de sobrevivência, como se os tipos razoáveis que pensam meio segundo no bem-estar colectivo antes da próxima jantarada fossem um bando de lingrinhas e paus-mandados que desprezam o hedonismo e abominam o livre-arbítrio. Com dezenas de vizinhos, amigos, tios, avós, pais e irmãos a caírem como tordos todos os dias, haja decência.Biden 1: como muitos já sabem, o QAnon é um grupo de pândegos com baixo QI e estupidez elevada (mas capaz de eleger uma congressista) cuja crença mais fervorosa é a convicção de que os membros do Partido Democrata são um bando de vampiros pedófilos que gere uma rede de tráfico de crianças para se alimentar do sangue destas, rejuvenescendo. A tese, cheia de qualidades, só tem um problema. Olhem um momento para Joe Biden: parece-vos alguém remoçado pelos glóbulos brancos das criancinhas?Biden 2: nos biliões de horas dedicadas à cobertura televisiva das presidenciais norte-americanas, o veredicto colado a Trump como fenómeno novo e duradoiro foi o mantra das madrugadas. Duradoiro com certeza, mas se há coisa que Trump nunca foi é algo novo. Ele limita-se a reflectir a mais antiga luta da humanidade: instintos primitivos opostos ao equilíbrio social; violência versus cultura; barbárie contra civilização. É urgente perceber melhor os motivos do seu êxito. O resto é wishful thinking ou cegueira. Biden ganhou, Kamala também e dá vontade de furar o semiconfinamento para um pulo até à América (bem, talvez não ao Tennessee ou ao Kentucky).