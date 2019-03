A morte do jornalismo: uma genealogia (parte II)

A única forma de salvar o jornalismo será o esforço híbrido, delicado, entre benefícios públicos, mecenato, vendas em papel de trabalhos premium, assinaturas e um misto de donativos de anónimos e de organizações da sociedade civil

Como salvar um magistério democrático quando já ninguém parece muito interessado nele? Com a imprensa frágil, de finanças débeis, em iminente atmosfera de crise económica, o escrutínio da política torna-se muito mais difícil e, talvez, impossível. Ainda de acordo com Jill Lepore na revista New Yorker, os conglomerados multinacionais de media são bons para o negócio mas péssimos para o jornalismo. Porém, nem eles resistiram aos agregadores noticiosos online, gratuitos para os leitores e versáteis na deglutição de anunciantes. O Facebook e a Google fizeram o resto, destruindo o mercado publicitário em papel. Mesmo símbolos como o New York Times ou o Washington Post cometeram erros estratégicos gigantescos, subestimando a Internet e as redes sociais, que assim rapinaram o que puderam, enterrando de vez os exclusivos da imprensa clássica.



Década e meia depois, as duas últimas gerações de público passaram da leitura para o consumo, da análise para a velocidade, das notícias para as listas, da informação para o entretenimento, de critérios mais ou menos objectivos para o buraco negro das fake news. Para quê estarmos ligados à realidade quando deixámos de saber o que ela é?

No entanto, continua a haver óptimos jornalistas, e jornalismo extraordinário.

O problema é torná-lo rentável em 2019. Qualquer pessoa que queira hoje estar informada sobre os factos essenciais do dia pode fazê-lo pela televisão ou online. O jornalismo escrito, maturado, investigativo deve oferecer mais do que isso.



Para o verdadeiro jornalismo surgir, é necessário tempo, e tempo é dinheiro. Como lembra Alan Rusbridger, um dos editores icónicos do Guardian, "a informação caótica é de graça; a boa informação é cara". Foi a filantropia e a ajuda financeira dos leitores que permitiu ao grande jornal britânico revelar o escândalo Murdoch e divulgar Edward Snowden. Num futuro próximo, a única forma de salvar o jornalismo será o esforço híbrido, delicado, entre benefícios públicos, mecenato, vendas em papel de trabalhos premium, assinaturas - físicas e digitais, dos que terão poder de compra para se dar a esse luxo - e um misto de donativos de anónimos e de organizações da sociedade civil. Uma sociedade civil que não seja entretanto devorada pelo populismo.



Em entrevista ao Público, Gonçalo Quadros, CEO da Critical Software, pediu maior intervenção cívica do empresariado nacional, relembrando o facto de não ser "possível viver condignamente com o salário mínimo" (600 euros nos privados, 635 euros na função pública). Um CEO português que faz este tipo de alertas é uma raridade tão cósmica como a vida inteligente no Universo. Por regra, os gestores lusos abotoam-se com os lucros, depositando-os em offshores, lançam-se para a insolvência com o desplante de um ex-administrador da CGD ou distribuem pérolas de moralismo responsabilizador da populaça. Quadros remata com a pornográfica desigualdade salarial entre base e topo: "Que poderes mágicos tem alguém para ter um salário tão diferente da pessoa que aufere o salário mais baixo?"



"Eu partia telemóveis/Mas eu nunca mais parto o meu/Eu sei que a saudade está morta/Quem mandou a flecha fui eu." Num mundo perfeito, Conan Osíris (ou o cidadão Tiago Miranda com uma frigideira colada às orelhas) deveria celebrar por SMS o matrimónio de ideias entre a nostálgica probidade moral do juiz Neto de Moura e a saudosa subserviência doméstica da médica Joana Bento Rodrigues. Um dia, quando finalmente vingar o "humanismo personalista de inspiração cristã" da TEM - Tendência Esperança em Movimento do CDS, todos os power couples do século XXI serão assim.



