A morte do jornalismo: uma genealogia (parte 1)

Num extraordinário artigo publicado também este mês na revista New Yorker, Jill Lepore, uma professora de Harvard especialista no tema, descreve os mesmos dramas no cenário mediático dos EUA, apontando algumas receitas semelhantes. A sangria não pára: entre Janeiro de 2017 e Abril de 2018, um terço dos maiores jornais do país despediu repórteres, mas os sites noticiosos online fizeram o mesmo - o BuzzFeed despachou 100 pessoas em 2017, e o Huffington Post, apesar de pagar umas migalhas aos seus colaboradores e de um fluxo de dezenas de milhões de dólares em publicidade ao longo de 2018, não conseguiu apresentar lucros. Tanto o BuzzFeed como o Huffington Post, dos maiores media digitais do planeta, poderiam servir de regresso à casa de partida: será possível às sociedades democráticas sobreviver sem notícias fiáveis? E em Portugal, onde os recursos são escassos e a massa crítica não abunda, como evitar a morte do jornalismo?

(Continua)



Santos e ...

Imaginem outro ramo da administração pública cuja equipa de chefia incluísse um pai, uma filha, um marido, uma mulher e pelo menos dois amigos próximos do líder. Como se sabe, os patamares do exercício público que requerem confiança política não vivem apenas do currículo e duma (re)conhecida competência técnica. Exigem também transparência, abertura à sociedade civil e o incentivo de uma cultura de mérito que não nasça apenas de conhecimentos pessoais nas cúpulas e da maquinaria partidocrática. O problema do caso de Mariana Vieira da Silva (a quem quase todos atribuem capacidade e um efeito ansiolítico sobre o primeiro-ministro) não é um presumível amiguismo ou familismo. É quanto ele reflecte o funcionamento da política em círculo estrito e circuito fechado.





... Pecadores

A última cerimónia dos Óscares, tão dinâmica como um congresso partidário, confirmou os piores receios: um espectáculo de entrega de prémios sem apresentador é o mesmo que sexo sem preliminares; a distribuição obsessiva de senhas de presença para aparentar diversidade (Serena Williams nos Óscares? E porque não uma equipa paquistanesa de curling?) lançou ao palco uma pequena multitude de segundas linhas; o triunfo de Green Book é o Driving Miss Daisy do novo século (Se a Rua Beale Falasse seria mais simbólico e é 10 vezes melhor filme, mas nem sequer foi nomeado); e agora?





Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.

O relatório Cairncross, um estudo independente sobre o futuro do jornalismo britânico divulgado no início do mês, aponta a necessidade de intervenção do governo para a sobrevivência do jornalismo local e nacional - considerado, no seu conjunto, pedra basilar do edifício democrático - e de um financiamento público do exercício da actividade jornalística (mas não necessariamente dos grupos de media). Se é hoje indiscutível que a crise do escrutínio jornalístico ameaça a sobrevivência das democracias representativas, será necessária uma intervenção do Estado, directa (através de fundos de apoio ao jornalismo de "reconhecido interesse público") ou indirecta (graças a alívios fiscais às empresas do sector ou a reduções no IVA das assinaturas digitais)? Ao entregarmos parte do suporte do exercício do jornalismo às mesmas entidades públicas cuja acção ele deve escrutinar, não estaremos a ferir de morte a independência dos media?Um dos problemas levantados por Frances Cairncross, cuidadosa a sublinhar a premência do resgate do jornalismo de reconhecida qualidade, mas não da indústria de conteúdos jornalísticos na sua presente forma, é o domínio avassalador da Google e do Facebook sobre o mercado publicitário, levando a que a batalha do jornalismo digital esteja hoje em vias de ser perdida. Para evitar o abismo, o relatório recomenda um novo organismo de regulação do relacionamento entre as empresas de media e os gigantes tecnológicos.