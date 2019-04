A monstruosa perfeição

A perfeição é fascista. Os raros intérpretes que a alcançam - Nijinski, Nureyev, Nadia Comaneci, Katarina Witt - são escravos da solidão e prisioneiros do seu cérebro, porque a exigência da arte que os escolheu não deixa espaço aos outros - não deixa, ironicamente, espaço à vida

Rudolf Nureyev era o bailarino perfeito. Nascido num comboio a caminho da Sibéria - a paixão pelo movimento começou cedo -, passou a infância com fome, nos Urais, depois de a família ser forçada a sair de Moscovo pelos racionamentos no fim da II Grande Guerra. Nureyev não era russo, era tártaro. Desprezava o culto da tragédia. A sobrevivência entusiasmava-o, alimentava-se dela, nesse cruzamento de ternura e brutalidade próprio de um povo conquistador e temido durante séculos. Mas as cicatrizes estavam lá, como a vergonha de ir para a escola com o casaco da irmã Rosa, para não morrer de frio, e ser chamado pelos colegas de "mendigo".



O clochard cresceu belo, e conquistou a suprema improbabilidade de um génio da dança surgir em Ufa, nos confins das montanhas, a seis dias da capital por caminho de ferro (por ele, a cidade passaria a chamar-se Ufa!). Apolónio, podia ter entrado no Bolshoi aos 17, mas recusou: preferia o Kirov, em Leninegrado, onde o lendário Pushkin ensinava. Agradeceu ao mestre dormindo-lhe com a mulher, Xenia. Aos 21 tornou-se a figura de proa do Kirov, e aos 23 chegou a Paris como uma estrela soviética da escala de Iuri Gagarin, mas já era um rebelde, um iconoclasta. Venerava apenas um deus, uma ideologia: ele próprio. Tornou-se dissidente nessa digressão francesa, em 1961, em fuga à KGB no aeroporto de Le Bourget, numa cena de filme (Claude Lelouch filmou-a desastradamente em Uns e os Outros).



A solo ou com a extraordinária Margot Fonteyn, transformou-se em lenda enquanto admirava o corpo ao espelho - Richard Avedon, que o topou como ninguém, disse que Nureyev era "uma orgia solitária" -, deixando cair bailarinas em palco ou nos ensaios, fazendo fitas homéricas, retirando estreias e coreografias a colegas, atirando pratos a convidados em jantares, cultivando o mundo a cultivá-lo a ele.



As biografias - como uma incontornável de Diane Solway, de 1998 - confirmam a natureza mercurial e irascível, e o iminente biopic, The White Crow, dirigido por Ralph Fiennes, parece não se esforçar por o esconder. Nureyev, o documentário dos irmãos Jacqui e David Morris agora lançado, elude um pouco mais o assunto. Mas tudo transpira, como uma febre: entre as imagens do homem-pantera de Le Corsaire ou do pas-de-deux com Fonteyn em Romeu e Julieta, insinua-se a perfeição.



Porém, a perfeição, de um narcisismo radical, não é humana. A perfeição é um monstro - a perfeição é fascista. Os raros intérpretes que a alcançam - Nijinski, Nureyev, Nadia Comaneci, Katarina Witt - são escravos da solidão e prisioneiros do seu cérebro, porque a exigência da arte que os escolheu não deixa espaço aos outros - não deixa, ironicamente, espaço à vida. A perfeição é uma boda de sangue para a qual nunca fomos convidados.



Santos e ...



Parece que o "debate do século" entre o poster-monster do marxismo pós-moderno, o esloveno Slavoj Zizek, e o menino querido da alt-right, o canadiano Jordan Peterson, foi uma razoável desilusão - talvez estivessem à espera que acabasse tudo à pancada. Se esses procuram um "debate do século", seria melhor optar pelo histórico encontro em 2007 de quatro pensadores - Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett - que concordavam no essencial (são conhecidos como os papás do ateísmo moderno e o livro sobre o debate saiu este ano). Mas não deixa de ser notável um duelo de ideias esgotar em 2019 e ser visto ao vivo por milhares de pessoas.



... Pecadores



Os dois dias e meio de escassez de combustível na semana passada, provocados por um micro-sindicato sem antecedentes e sem vontade até então conhecida para negociar, revelaram a espantosa facilidade com que menos de 800 pessoas paralisam um país de 11 milhões. É um novo mundo aterrador que - a esta proporção e velocidade - só conhecíamos das distopias da literatura e do cinema. Agora, ficámos a saber que o apocalipse tem uma cor: a dos coletes amarelos.



