Carole Lombard: o excesso feito transcendência

Devia ser proibido morrer aos 34 anos. Jane Alice Peters, uma miúda de olhos-água e cabelos-centeio, morreu aos 34 num desastre de avião, em Janeiro de 1942, apenas cinco semanas depois do ataque japonês a Pearl Harbor, quando ia levantar o moral a um grupo de soldados prestes a alinhar na luta contra os nazis. Ainda teve tempo de fazer 34 filmes sonoros - começou cedo, aos 12, depois do pioneiro do mudo Allan Dwan a descobrir a jogar basebol na rua com um bando de rapazes. Devia estar a ganhar: Carole Lombard (o nome artístico que a Fox lhe engendrou) era uma espiral energética, um dínamo, prodígio alto e esguio de língua ágil, sem contemplações.



No seu pessoalíssimo mas imprescindível Dicionário Biográfico do Cinema, David Thomson disse que ela se estava a cagar, e que era conhecida por mostrá-lo ("She didn't give a fuck, and she was famous for saying so"). Lombard foi a soberana incontestada das comédias screwball, o maior pico no terramoto humorístico do centénio, onde as palavras eram ágeis como socos e mortais como tiros, entre 1928 e o início dos anos 40. Sendo uma individualista, de raciocínio supersónico, foi chefe de banda de um grupo que incluía Irene Dunne, Rosalind Russell ou a portentosa Barbara Stanwyck, mulheres eléctricas que fazem boa parte das actrizes contemporâneas corar de vergonha, hoje apagadas como lágrimas na chuva.



Quem se lembra agora de Lombard, da sofisticada Irene Bullock de Doidos Milionários, da sua efervescente Lily Garland do Século XX de Hawks? Até Hitchcock tinha grandes planos para ela (apenas filmariam juntos Mr. and Mrs. Smith, o tempo enganou-os), porque Lombard é a modernidade. William Powell foi o primeiro a ter a sorte de casar com ela, mas diz-se que o matrimónio com Clark Gable era feliz, até acontecer a tragédia.



A História não é igualmente gentil com todos os revolucionários. Na vida dentro e fora das imagens, recordam-se quase sempre os mesmos: Brando, James Dean, Marilyn. Mas hoje ninguém se lembra de John Garfield, sem o qual Brando nunca teria existido. E todos já se esqueceram do Jimmy Dean das trevas, o melancólico Montgomery Clift. Marilyn, essa, é mais um mito, um ícone, santa do sexo, do que uma actriz. Agora, imaginem Nicole Kidman com a inteligência de Julianne Moore e o rosto de Charlize Theron (mais a verve de Lily Tomlin). Se puderem, olhem para ela. É como ver um elegante trovão a rasgar a noite.



Santos e ...



Escrevo a poucas horas do anúncio dos vencedores do Pulitzer de não ficção de 2019. Revendo os galardoados desde 2000, é tanto um desfile majestoso das grandezas e misérias da condição humana como uma homenagem interpares a repórteres, historiadores e cientistas com apreço pela verdade e fé inquebrantável no poder da narrativa. De The Looming Tower, de Lawrence Wright, fundamental para entendermos as raízes do 11 de Setembro e de como este poderia ter sido evitado, a The Sixth Extinction: an Unnatural History, de Elizabeth Kolbert, análise lúcida dos nossos comportamentos ambientais de risco, o Pulitzer tornou-se um símbolo do conhecimento como arma de resistência.



... Pecadores



Como dignificar uma profissão - a política - que acumula mais tiros nos pés do que a viúva Rosa? Os cépticos e os abstencionistas teriam outra tolerância caso não fossem inundados por juras de honra e promessas de amor à causa pública. Mas nada é tão imperdoável como a hipócrita proactividade do Governo e dos deputados. Viagens à borla para ver o Euro 2016? Cria-se à pressa um Código de Conduta. Incompatibilidades e desvairado cruzamento público-privado? Cria-se uma Comissão de Transparência que passará anos a ressonar. O Governo transformado em almoço de Natal com troca de prendas em Diário da República? Cria-se às três pancadas um diploma sobre nomeações. Num momento em que tanto se fala do Familygate, para quando um Decênciagate?



Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico