Ricos de todo o mundo, uni-vos

Em 2017, Douglas Rushkoff, professor de Economia Digital e consultor nas Nações Unidas e no Departamento de Estado norte-americano, foi convidado a dar uma conferência sobre o "futuro da tecnologia" para cerca de 100 banqueiros de fundos de investimento num resort privado de luxo em destino tropical. A proposta não encaixava na sua agenda de palestras, mas ia ganhar numa tarde o equivalente a metade do salário de um ano na universidade - como recusar?Quando chegou ao destino, foi encaminhado para uma pequena sala de reuniões. O palco onde julgava ir discursar foi substituído por uma mesa redonda onde se sentaram cinco banqueiros bilionários. Era esta a "conferência". Rushkoff, um divulgador veterano do movimento cyberpunk, não se deixa intimidar com facilidade, e aceitou o jogo. Houve algumas questões introdutórias, como: "Ether ou Bitcoin, qual destas moedas digitais será duradoira?" e "A computação quântica é verdadeira"? Mas depressa percebeu que o interesse dos supergestores era muito específico. Um deles, que acabara de construir um bunker privado no subsolo da sua mansão, perguntou o que realmente importava ao quinteto: "Como mantenho a autoridade sobre a minha força de segurança depois do 'Evento'"?O que preocupava estes homens de enorme poder era a forma de se protegerem em caso de um colapso ambiental planetário, de uma explosão migratória, de um hacking que eclipsasse as comunicações ou de um desastre nuclear - o tal Evento. Quando as massas se revoltarem e tentarem ocupar os seus compostos selados, "Como pagar aos guardas caso o dinheiro comum tenha perdido o seu valor"? "E como impedir que os seguranças elejam o seu próprio líder"? "Talvez se usarmos códigos de armazenamento de víveres que só nós conhecemos"?Este encontro e estas dúvidas não são ficção científica. Uma pequena parte dos super-ricos - Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett - preocupa-se com o futuro da Humanidade. Mas a maioria oligárquica dos multimilionários angustia-se, de forma compreensível mas ingénua, com a sua particular sobrevivência.Como escreveu Rushkoff num número especial da revista Medium em 2018, para estes homens e mulheres no topo da pirâmide, o "'futuro da tecnologia' resume-se a um pensamento: escapar". Devemos, pois, ter pena deles. Sofrem tanto como os pobres, na permanente angústia de não saberem o que lhes trará o dia seguinte. Deveria instituir-se um 1º de Maio que celebrasse a sua luta, promovendo a união dos abastados sofredores de ansiedade existencial e dos CEO padecentes de psicose apocalíptica. Talvez a 1 de Abril.A pequena cidade de Rosarno, no interior montanhoso da Calábria, tornou-se conhecida pelas raízes mafiosas (é terreno fértil da 'Ndrangheta), pelas boas azeitonas e pelo azedume xenófobo com que recebe os africanos que chegam às plantações de kiwis que enxameiam a região. Em 2014, com as piazzas desertas e cartazes de "Si Vende" nas casas e lojas, um grupo de regressados filhos da terra resolveu ressuscitar a encerrada biblioteca municipal, tornando-a centro de artes para todas as comunidades - incluindo as imigrantes - enquanto iniciava a criação, concluída em 2018, de Kiwi: Deliziosa Guida di Rosarno, um guia da cidade que reúne contributos de crianças e velhos, notáveis e desconhecidos, com entusiasmante adesão. Ou como salvar uma cidade pela arte de contar histórias.Em 2016, as vendas mundiais de produtos de luxo subiram 1% em relação ao ano anterior, de acordo com o estudo da Deloitte Global Powers of Luxury Goods. Em 2017, aumentaram 11%, para 220 mil milhões de euros, superior ao PIB português (201,5 mil milhões em 2018). As 100 maiores marcas high-end nunca foram tão prósperas, alheias à desaceleração do crescimento económico global. Trabalhei dois anos como diretor de uma revista, a Epicur, onde as pontes de contacto com o universo do luxo eram regulares. A experiência apenas fortaleceu uma velha convicção: em caso de falência do planeta, o último serviço a colapsar não será o fornecimento de luz ou a rede pública de água. Serão as vendas de carteiras Louis Vuitton (ver texto principal).Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico