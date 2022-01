A razão de ouro

Seja Deus artista, matemático ou ex-agente de manequins para a Victoria’s Secret, serão os efeitos da gravidade no comum dos mortais a prova do seu sentido de humor?

A ÚLTIMA FRASE de Hípias Maior, um diálogo do século IV atribuído a Platão, é “tudo aquilo que é belo é difícil”. É uma sentença premonitória, confirmada pelo caos veloz do mundo moderno e pela percepção da complexidade do universo. Mas o que é mais belo é, também, o que é mais simples: a simetria. O bicho humano precisa de simetria como um toxicodependente em recuperação precisa de metadona. Envelhecer é confrontar com uma decência dolorosa a quebra de simetria, puxando-nos para baixo como nadadores num redemoinho, diferenciando ano a ano metade do nosso rosto da outra metade. Uma linha de queixo, um sobrolho. O desenho da boca. A desilusão.