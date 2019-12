Mais crónicas de José Pacheco Pereira

Bom ano de boa e feliz imprensa! 29-12-2019 A cultura é uma das áreas com menos escrutínio na nossa vida pública – o peso da subsidiação e de recursos públicos é considerável –, onde verdadeiras cortes se estendem a partir de museus, galerias, críticos, editores, salas de teatro, páginas culturais, programas culturais da televisão, etc.

Sexo ou gatinhos? 22-12-2019 Defendi Ventura em nome da liberdade de expressão e do excesso de reprimenda de Ferro Rodrigues, mas já tenho as minhas dúvidas sobre o cartaz do Chega, pela legalidade de o colocar onde está

Corrupção 1 15-12-2019 Não é a corrupção que nos distingue da Suécia, é a existência de um magma de favores, amizades, acessos a contratos ou profissões sem mérito, seja por clientelismo político, seja por amizades pessoais, e a uma indiferença generalizada pelo destino dos dinheiros públicos.

Histórias da interioridade: sais de casa e vais para um contentor e depois o resto se verá 08-12-2019 Os apoiantes de Centeno e do défice zero (toda a direita do CDS ao PS) batem palmas à ditadura das finanças, e ao mesmo tempo criticam a ineficiência da administração, parte da qual resulta do controlo burocrático das Finanças. Fazem o mal e a caramunha

Por onde é que começa um governo forte, em democracia? 01-12-2019 Das duas uma, ou o Governo acha que está tudo mais ou menos bem e que não é preciso fazer nada de muito especial, ou não acha e sente-se manietado por não ter uma maioria estável

Há notícias todas as semanas? 24-11-2019 Temos um Governo sem maioria que quer ver se consegue governar assim. Não consegue, a não ser não governando. Temos uma oposição que quer ir para o Governo, e outra que quer derrubar o Governo

Tanta hipocrisia no espectáculo mediático 17-11-2019 A raça não é um espectáculo, se não se quer que ela seja para os racistas uma menoridade. É que nem toda a gente que não concorda com Joacine é racista e não tem muita paciência para ser metido numa amálgama, nem para ser, como num espelho, “racializado”

Os alvos errados do feminismo 10-11-2019 Tenho para mim que uma mulher com melhor salário, salário igual pelo menos, dotada de autonomia financeira porque trabalha e não precisa do homem para sobreviver, é muito mais poderosa e não aceitará situações de submissão

Eu bem vos disse, entra em cena o novo Presidente da República 03-11-2019 Na última campanha o Livre radicalizou-se de novo, mais do que no programa, no estilo. Ora, o estilo é muito mais mediático e eficaz para passar a “mensagem”, e oblitera o resto. Joacine foi o sinal dessa viragem e, o modo como tem actuado na Assembleia, acentua um estilo que é redutor

Manual para perceber as posições dos jornais... 27-10-2019 A comunicação social espanhola seguida fielmente pela portuguesa, salvo raras e honrosas excepções, está ao lado do centralismo de Castela. E por isso faz mau jornalismo

O resto das eleições 20-10-2019 Vamos ter um Governo que não se quer mexer com receio de ficar isolado e por isso não terá qualquer arrojo legislativo. E uma oposição à esquerda que, sem gostar do Governo, apoiando-o o manterá na sua inércia

Breves impressões eleitorais sobre todos menos... 13-10-2019 O resultado do Livre é um dos mais significativos nos pequenos partidos. Pode ser um dos aliados mais seguros do PS, se a candidata eleita deixar de chamar racista a toda a gente

O elevador social 06-10-2019 Agora parece que mais gente fala do “elevador social” e ainda bem. Mas há falar e falar. Um dirigente da Iniciativa Liberal disse recentemente que o seu objectivo era “acabar com a avaria do elevador social”

Querem saber por que razão não há genuína oposição ao Governo do PS? Por causa do combate dos Centenos 29-09-2019 Até Schäuble, o pai de todos os Centenos, percebeu que, como em todas as coisas, há efeitos perversos e o poupar pode sair muito caro

A única política em que Portugal precisa da maioria absoluta é a de Centeno 22-09-2019 Nenhuma política precisa mais de mãos livres e de concentração de poder do que aquela que eufemisticamente se intitula de “contas certas”. Não são certas para a saúde, nem para a educação, nem para os serviços públicos, nem para os fornecedores, nem para a melhoria da vida dos portugueses