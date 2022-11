Por que razão a comunicação social não dá relevo aos casos em que os antes acusados são depois declarados inocentes

Quando tudo chega a tribunal, ou fica arquivado por não haver provas, ou se ter verificado que houve erros ao iniciar inquéritos que não tinham substância, ou são absolvidos, as notícias são então escassas, escondidas em páginas interiores.

Após longas e sistemáticas campanhas contra políticos e instituições, tomando parte e posição nas acusações, denunciando “crimes” em artigos mais ou menos de investigação, ou com “fontes” interessadas, e editorais inflamados, quando tudo chega a tribunal, ou fica arquivado por não haver provas, ou se ter verificado que houve erros ao iniciar inquéritos que não tinham substância, ou são absolvidos, as notícias são então escassas, escondidas em páginas interiores, dadas sem qualquer relevo, incomparável com o das acusações, ou pura e simplesmente não existem.