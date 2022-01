O Socialismo como reacção ao Liberalismo

O socialismo como corrente ideológica e política cresceu na Europa como reacção ao mundo do laissez faire, laissez passer, nos momentos iniciais da revolução industrial, com todas as violências que lhe estão associadas: trabalho infantil e das mulheres em condições degradantes, inexistência de quaisquer mecanismos de protecção social, horários de sol a sol, fábricas insalubres e populações que vinham dos campos amontoando-se em casebres (como os das nossas "ilhas") sem as mínimas condições. Os primeiros socialistas foram também os primeiros a documentar a "condição operária" e a tentar, muitas vezes de forma filantrópica, melhorar as condições de trabalho, como fez Owen. Marx e Engels consideravam estes esforços "utópicos", propondo uma teoria "científica" da economia e da sociedade capitalista, mas as correntes socialistas nos primeiros 50 anos do século XIX tinham todas em comum a ideia de que o liberalismo não chegava para resolver os problemas sociais. Na verdade, o socialismo é posterior ao liberalismo e cresceu da verificação das suas insuficiências para criar uma "justiça social". Muita água correu debaixo das pontes do socialismo e do liberalismo, e quer um quer outro mudaram em muitos aspectos. A experiência do marxismo e, depois, do comunismo levou à fractura com o socialismo democrático, a social-democracia. O mesmo aconteceu com o liberalismo, que nas suas formas mais extremas se tornou muito minoritário e, quando foi influente, conduziu a desastres consideráveis como a relação dos economistas da escola de Chicago com a ditadura chilena e a experiência dos seus discípulos na ex-URSS, com os vouchers cujo papel na criação dos novos oligarcas russos foi fundamental.



Claro que este resumo é muito simplista, mas não é errado nas suas linhas fundamentais.



Os aspectos invisíveis da campanha

Os locais de afixação dos cartazes revelam a quem os partidos se dirigem. E quase todos se dirigem às mesmas pessoas, à classe média que anda de carro. Podem ser "de boca" partidos de "trabalhadores", mas os votos que pretendem conquistar estão noutro lado. Os cartazes concentram-se nas rotundas e nas vias rápidas, com toda uma campanha feita para quem anda de carro. Mesmo locais onde circulam as pessoas que usam os transportes públicos, por exemplo, os comboios, em que muitos trabalhadores vêm de manhã para o trabalho, não são locais preferenciais, o mesmo em relação às grandes superfícies comerciais.