Eu, comentador branquela, binário, e outras coisas más, me confesso...

...farto da nova nomenclatura classificativa, porque sou branco, agora pejorativamente classificado "branquela", e sou por isso naturalmente racista e não posso falar sem suspeição de matérias como o racismo, o colonialismo, imbuído que estou da minha cor branca e de ser português. A nova polícia dos costumes, que vai muito mais longe do que a linguagem, não me dá o benefício do ónus da prova: és branco, logo tudo o que dizes está impregnado de racismo.



Sucede que eu penso que Portugal é um país racista, saudosista do império, nostálgico daquilo que muitos pensam ser o mundo colonial "português", um mito muito presente no subconsciente, e no consciente de muita gente. Também sei muito bem que ser negro no Portugal de 2022 é ser discriminado, e não tenho dúvidas nenhumas de que por trás de um paternalismo político, se esconde uma violência que reside na pobreza, na marginalização – mais das mulheres do que nos homens – e se manifesta na violência policial, e em mil e um sinais de racismo no comportamento económico, social, cultural e político. E depois, pensando assim, se tiver que me opor à perigosa tendência censória dos nossos dias, fico logo à partida diminuído por ser branco?



Só faltava. Eu fiz parte de uma geração que combateu a guerra colonial, apoiou os movimentos de libertação, com risco de censura, prisão, exílio, incorporação forçada, por isso não tenho lições a aprender deste antirracismo radical, que é, entre outras coisas, profundamente racista.