A derrota da direita

1. Não sei bem se eles percebem o que lhes aconteceu. Sei de alguém em Portugal que o percebe muito bem: António Costa. O que aconteceu à chamada direita (mais uma vez tenho que usar uma classificação passe-partout que não é correcta) foi uma significativa derrota. O principal aspecto dessa derrota é colocá-la longe da governabilidade.



2. Os primeiros que vão (estão a) perceber o que se passou são a parte dos interesses económicos que apostaram na queda dos socialistas e que falharam. A sua estratégia inicial passava pela captura do PSD, e tinha sentido. O PSD era a única alternativa viável à governação socialista, e essa estratégia de captura implicava colocá-lo como cabeça de uma frente de direita, que absorveria os movimentos já existentes à volta do Chega e da Iniciativa Liberal. Podia ter acontecido, mas há muitas razões para compreendermos porque não se passou.



3. Uma frente de direita contra uma frente de esquerda, não levaria a uma vitória eleitoral. Basta ver o que aconteceu: se o PSD de Rio meteu medo ao PS (nas sondagens) e levou ao voto útil do BE e do PCP, é provável que o mesmo medo tivesse levado ou a uma reanimação da "geringonça" ou a um resultado muito semelhante de junção de votos no PS. A direita radical ainda não percebeu que, quanto mais mobilizasse os seus – e uma frente de direita teria sem dúvida um efeito mobilizador –, provocaria um idêntico processo à esquerda, que tem hoje mais votos, reais e potenciais. Mas enfim, poderiam "igualar-se" mais com o PS se tivessem o PSD no bolso, só que o efeito radicalizador faria significativos estragos na democracia, varreria a pouca moderação que ainda sobrevive na vida política portuguesa, e, de novo, insisto, não ganhavam.