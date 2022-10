O problema que o Presidente criou para si mesmo

Como era inevitável, e era apenas uma questão de tempo, haveria um dia em que o choque, com os efeitos perversos dessa logomaquia, ir-se-ia verificar, fosse por cansaço, fosse por asneira.

Que o Presidente fala demais não é novidade para quem leia estes textos. Já o disse muitas vezes, mesmo quando isso era considerado um aspecto positivo do “estilo” presidencial, em contraste com o seu antecessor. Como era inevitável, e era apenas uma questão de tempo, haveria um dia em que o choque, com os efeitos perversos dessa logomaquia, ir-se-ia verificar, fosse por cansaço, fosse por asneira, ou mais provavelmente pela combinação das duas coisas. Aconteceu.