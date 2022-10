Alto risco

Putin e os seus aliados próximos podem pensar que a utilização de uma arma nuclear táctica pode inverter a situação no campo de batalha. Se houve racionalidade, Putin sabe que isso significa de imediato uma intervenção convencional da NATO, cujo efeito seria desastroso para as forças russas

A guerra da Ucrânia não é um conflito regional que ocorre no Leste da Europa ou numa zona confinada geograficamente, como os Balcãs. É um conflito mundial iniciado pela segunda maior potência militar do mundo, a Federação Russa, e que, tendo como alvo próximo a Ucrânia, coloca como inimigos todas as nações da NATO, a maior aliança militar existente, e muitas outras nações. De ambos os lados há armas nucleares, aliás a maioria das armas nucleares existentes no mundo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial nunca se conheceu um conflito desta dimensão, e este conflito está a escalar todos os dias.