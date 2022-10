Há uma mudança…

Até à queda, Truss e o seu ministro das finanças eram benquistos da IL, como era natural que fosse: a diminuição acentuada dos impostos é o núcleo central da versão do liberalismo da IL. Para um partido que está sempre a acusar o Governo de mentir, o que aqui fez foi mais do que mentir, foi também tomar-nos por parvos.

…ainda ténue, ainda débil, ainda pouco sólida, ainda incipiente, no sistema das ideias dominantes com circulação na comunicação social: a vulgata da troika e da TINA está a perder terreno face à combinação da guerra e da necessidade de uma economia de guerra, à consciência crescente da pobreza, cá e na Europa, e do aumento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres, e desastres como o de Liz Truss. Não sei até que ponto isto vai mudar políticas, ou diminuir a inércia de pensamento único que nos tem dominado desde a troika, mas que se está a passar, está.