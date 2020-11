Mais crónicas de José Pacheco Pereira

O poder a todo o custo é o que tem feito crescer o Chega (e não só) 01-11-2020 O principal inimigo do Chega não é a esquerda, mas sim a direita moderada, o centro-direita e o centro-esquerda e em particular a social-democracia. O erro de uma aliança com o Chega é juntar dentro da mesma casa Abel e Caim

O principal factor no futuro dos portugueses nos próximos anos é o resultado das eleições americanas 25-10-2020 Em Portugal há cada vez mais pequenos Trumps que querem imitar o Chefe e que, no fundo, são tão previsíveis nas suas subserviências e desejos. Estão no Chega, alguns no CDS, nos grupos radicais de direita

Agora é que é a pandemia a sério... 18-10-2020 É de facto preciso ter muita paciência para aturar o BE, não porque eles sejam bons negociadores, mas exactamente pelo contrário. Começam por falar demais e, quanto mais falam, mais se enredam em posições que lhes limitam a margem de manobra negocial.

Escolher lixívia para injectar nas veias de Lisboa 11-10-2020 O que é Portas hoje? É um lobista de negócios, função que – como é habitual quando se aceitam estes lucrativos lugares, onde o comprador “compra” a experiência, os segredos, e os contactos – é sempre acompanhada por juras de abandono da actividade política

Necessidade, aceita-se, “cansaço” não 27-09-2020 Se houvesse uma calamidade ainda mais séria, uma pandemia mais mortal, uma guerra, cuja resposta e mitigação exigissem grande disciplina social ia ser bonito, neste mundo que estamos a construir, cada vez mais infantilizado

Há 15 anos 20-09-2020 Se lembro o que escrevi é para colocar o que está a acontecer no terreno da ciência e da história, como previsível. Recordo-me de ser criticado por Miguel Sousa Tavares por ser “exagerado”, coisa que hoje presumo se deve ter arrependido de dizer.

Estratégias da Santa Igreja Católica Apostólica Romana 13-09-2020 Ver aquilo que a Fox News nos EUA escolhe para os títulos da sua página principal, e que segue os modelos da comunicação tablóide, é uma boa maneira de perceber a fábrica da demagogia

A questão da Festa do Avante! 06-09-2020 O PCP tem razão numa coisa: a campanha contra a Festa do Avante! é mesmo contra o PCP. Fosse outro o organizador, clube, autarquia, grupo festivo, Igreja ou outro partido e não havia este clamor.

Com a habitual ignorância sobre o Porto, Lisboa descobriu a “revolução liberal” 30-08-2020 O Porto sempre foi mais da oposição do que da situação. A revolução de 1927 com o seu cortejo de mortos foi no Porto. Os maiores comícios da oposição foram no Porto, com Norton de Matos e coma apoteose de Delgado em S.Bento.

Silly season 23-08-2020 A privatização dos Correios, uma empresa pública que dava lucros, foi e é o desastre que se sabe. A menos de 100 quilómetros de Lisboa, a menos de uma hora de carro, o correio é irregular, com vários dias sem distribuição, atrasos enormes e, de um modo geral, dificuldades para aceder aos serviços.

A pastosidade 16-08-2020 O parlamento é, regra geral, e em particular nos grandes partidos, pelo processo de escolha de deputados, muito mau. O partido no poder precisa urgentemente de um acordo que renove a “geringonça”. O PSD meteu-se numa via perigosa com o namoro ao Chega

A “liberdade” tem as costas largas 08-08-2020 O Chega não é aquilo que se diz que é, mas não está muito longe. É mais populista do que “fascista”, mais autoritário do que democrático, mais um partido do ressentimento do que reactivo, e é conduzido com habilidade e com faro para as oportunidades

Este ano não haverá transumância... 01-08-2020 Eu sou do Norte e por isso torço pelo Norte. É mais variado, mais rico paisagisticamente, vê-se o céu à noite como em nenhum outro lado, come-se melhor e não está tanto calor, por regra

Frugais uma treta (1) 25-07-2020 E mais uma coisa ainda, a treta dos “frugais”, uma autoclassificação elogiosa que repetimos, legitimando-a. Será que quem a repete conhece a Holanda de 2020? Levemos lá Calvino ou Melanchton, a passear pela zona vermelha de Amesterdão, a fumar umas ervas num café

A pobreza do nosso debate 18-07-2020 Que Trump era um criminoso em matérias económicas e fiscais, já se sabia. Mas agora é um criminoso doutra natureza: mata pessoas. Não é único, o governador da Flórida, a secretária da Educação, idem, e por aí adiante, fazem o mesmo. Se houvesse justiça, ele seria condenado pela morte desnecessária de muitos milhares de americanos