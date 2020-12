O pântano presidencial

ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de dezembro de 2020.

Se é suposto as eleições, quaisquer eleições, resolverem problemas políticos em aberto e que a legitimação do voto permite, estas eleições presidenciais são em grande parte inúteis. Onde há pântano continua a haver pântano, e só eleições autárquicas e legislativas abrem uma hipótese de mudança. Hipótese.A razão é simples: existe um vencedor antecipado, com suficiente margem de votos previsíveis para não alterarem a situação. Pode-se discutir a margem da vitória, mas ela dependerá mais das abstenções do que de qualquer adversário putativo. As abstenções dependem em primeiro lugar da situação da pandemia e, em segundo, da convicção generalizada de que há um vencedor à partida. Combinadas as razões da abstenção, elas serão poderosas mas explicáveis sem grandes consequências políticas. Marcelo Rebelo de Sousa não terá a votação que pretendia mas, se não tiver, as pessoas aceitarão as explicações de circunstância.