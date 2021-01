Os valentes “caçadores” que foram matar mais de cinco centenas de animais caíram na armadilha da sua própria gabarolice. Com a habitual hipocrisia, ninguém sabe quem autorizou, quem reservou, quem pagou, se é a central fotovoltaica, ou a carne, ou as duas.

Num contexto dos mais difíceis da democracia portuguesa, as eleições presidenciais serão esquecidas, mas as próximas autárquicas e legislativas estarão cada vez mais presentes

Este Orçamento é péssimo. Uma manta de retalhos, anexa a meia dúzia de orientações orçamentais inevitáveis, fosse qual fosse o governo, sem norte nem sul, destinado em grande parte a não ser cumprido, mostrando a enorme fragilidade do Governo PS.

Ajudar o Chega a tornar-se uma parte legítima do sistema de governo, ou de uma maioria parlamentar, é um erro. Só o Chega ganha com estes namoros e podem ter a certeza de que ele sabe aproveitá-los. E sabem onde ele vai buscar votos? Ao PSD

O acordo com o Chega nos Açores é um enorme erro que infecta a vida política portuguesa, mas acima de tudo envenena o PSD. Registem a data, porque nestas matérias a inocência só se perde uma vez

01-11-2020

O principal inimigo do Chega não é a esquerda, mas sim a direita moderada, o centro-direita e o centro-esquerda e em particular a social-democracia. O erro de uma aliança com o Chega é juntar dentro da mesma casa Abel e Caim