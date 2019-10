ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.

O conceito de "elevador social" foi referido menos vezes do que os dedos de uma mão durante o exacto momento em que ele estava a ser encravado nos anos do governo da troika-Passos-Portas. E nesses dedos da mão, eu tenho uma considerável representação de vários dedos, até porque, se há coisa de que alguém que escreve ou debate se lembra, é da solidão daquilo que diz. Ninguém ligava nenhuma ao que estava a ser dito e ao que estava a acontecer: mas era para mim evidente que era a destruição desse elevador o efeito mais trágico e duradouro desses anos do lixo.Bom, agora parece que mais gente fala do "elevador social" e ainda bem. Mas há falar e falar. Por exemplo, um dirigente da Iniciativa Liberal (o partido que, com o PAN, tem melhor imprensa) disse recentemente que o seu objectivo era "acabar com a avaria do elevador social". Só por ironia… Primeiro, porque foi o governo mais "liberal" que existiu em Portugal nos últimos tempos, e de que a IL tem certamente saudades, que deu cabo do elevador social.