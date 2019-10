Mais crónicas de José Pacheco Pereira

Breves impressões eleitorais sobre todos menos... 13-10-2019 O resultado do Livre é um dos mais significativos nos pequenos partidos. Pode ser um dos aliados mais seguros do PS, se a candidata eleita deixar de chamar racista a toda a gente

O elevador social 06-10-2019 Agora parece que mais gente fala do “elevador social” e ainda bem. Mas há falar e falar. Um dirigente da Iniciativa Liberal disse recentemente que o seu objectivo era “acabar com a avaria do elevador social”

Querem saber por que razão não há genuína oposição ao Governo do PS? Por causa do combate dos Centenos 29-09-2019 Até Schäuble, o pai de todos os Centenos, percebeu que, como em todas as coisas, há efeitos perversos e o poupar pode sair muito caro

A única política em que Portugal precisa da maioria absoluta é a de Centeno 22-09-2019 Nenhuma política precisa mais de mãos livres e de concentração de poder do que aquela que eufemisticamente se intitula de “contas certas”. Não são certas para a saúde, nem para a educação, nem para os serviços públicos, nem para os fornecedores, nem para a melhoria da vida dos portugueses

A corrida à boa nota ambiental 15-09-2019 Os problemas ecológicos são de enorme gravidade. Mas uma coisa é a sua relevância objectiva, outra o deixar capturar o discurso público por um vocabulário ortodoxo, cerrado, sem valor científico e muito pobre politicamente

A subvenção vitalícia que não recebo 08-09-2019 Tenho direito a receber a subvenção, nem sequer tenho qualquer impedimento a fazê-lo, e, no entanto, não recebo um tostão. A seguir ao nome vem “redução total”, mas ninguém vai ligar nenhuma porque não rende ao populismo crescente e à má-fé de quem sabe que está a mentir.

Mais partido na governação 01-09-2019 Dêem o poder a socialistas que sejam socialistas, a democratas-cristãos que sejam democratas-cristãos, a social-democratas que sejam sociais-democratas, a comunistas que sejam comunistas, e que pensam e façam a política das suas ideias. Os eleitores depois escolhem, apoiam ou punem

Coisas da última greve a sério em Portugal (pelo menos por alguns anos) 25-08-2019 Quando quiserem, admitindo que o venham a querer, fazer uma greve a sério, aquilo que permitiram e com que colaboraram nestes dias vai-lhes aparecer à porta como um fantasma de traição

Há uma coisa em que os socialistas são bons, é ser contra as greves 18-08-2019 Existe uma campanha antigreve, cujos objectivos são modificar a lei da greve, tornar criminoso fazer greve a sério, e reduzir as greves a movimentos simbólicos e inócuos. Sempre que há uma oportunidade os socialistas fazem o serviço muito melhor do que a direita.

A silly season deixou de ser season... 11-08-2019 O PSD está um partido muito fragilizado, sem quadros, entregue a um aparelho que cuida apenas dos seus próprios interesses e não tem qualquer problema em ter maus resultados eleitorais, desde que os seus interesses, na maior parte dos casos lugares, sejam garantidos.

Deixem-se lá de desígnios, e sentidos de portugalidades... Se gostam de Portugal, leiam (e vejam) sobre ele (2) 04-08-2019 Temos Aquilino, que é denso, mas expressivo; temos Eça, Júlio Dinis, temos a comédia dos anos 30 e 40. Há muito Portugal para descobrir. O que é preciso é organizar a vida sem ser pela Time Out

Deixem-se lá de desígnios, e sentidos e portugalidades... se gostam de Portugal leiam sobre ele 28-07-2019 O Norte é um País e o Sul é outro. No Norte vai-se à igreja, defende-se o fragmento de terra à sacholada, o mesmo com a água, e a paisagem humana, vegetal e animal é diferente do Sul

Há uma estratégia da direita radical portuguesa 21-07-2019 O caso do Observador é exemplar. É um projecto político sem ambiguidades, financiado por empresas e empresários ligados politicamente à direita, sem ter por isso qualquer racionalidade económica

Da direita vem o populismo, da esquerda vem a censura 14-07-2019 A liberdade de expressão ganha o seu máximo significado, não quando leio algo com que concorde ou me agrade, mas quando a opinião do outro me enoja, desagrada ou ofende. Hoje é cada vez mais difícil perceber esta regra básica da liberdade

As perguntas que devíamos estar sempre a fazer... 07-07-2019 Se há grande hipocrisia no que é suposto existir de regulação na Rede é a fantochada de considerar que os "eu aceito" que pululam em qualquer lado, e que as pessoas clicam quase automaticamente, não resolvem qualquer problema de privacidade e abuso, e são uma forma de consentimento