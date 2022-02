O desastre do PSD e a caça ao Rio

1. Não há volta a dar, o resultado do PSD foi desastroso, e abriu de novo a época de caça a Rui Rio. Na verdade, essa época nunca se fechou, e vai ser deprimente ver o que se vai passar. Rio não é homem para não assumir as responsabilidades, mas seria uma grande ilusão pensar que os problemas do PSD, que se revelaram mais uma vez, são apenas resultado da sua liderança ou da sua estratégia de campanha, como toda a gente vai dizer.



2. Aliás, esses problemas vêm muito de trás, e representam uma crise estrutural de que padece o partido, que o transformou num médio partido que ainda pensa que é grande. Se há crítica a fazer a Rio é que não quis ou não pôde defrontá-la, sendo que nos quase 50 anos de democracia, foi o único na história da democracia portuguesa que o tentou fazer no sistema partidário com o muito esquecido processo de “refiliação”.



3. Há menos de uma semana todos os que agora estão a preparar-se para o tiro ao alvo, fizeram declarações substantivas sobre como já “cheirava” a vitória, de como o PSD ia “ganhar as eleições”, naqueles momentos de hipocrisia muito comuns no partido quando se vem participar numa actividade de campanha para se mostrar “unidade” em público. Mas, neste caso, até penso que as declarações tinham alguma genuinidade, porque há uma semana muita gente pensava que o PSD tinha feito uma campanha que o colocava próximo ou de ganhar as eleições ou de ficar quase empatado com o PS. Porque é que isso se passou, porque é que uma aparente ecologia de vitória escondeu uma realidade bem negra para o PSD?