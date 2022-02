A quem atinge mais a maioria absoluta do PS?

Sem dúvida que ao Bloco de Esquerda, mais do que ao PCP. Os factores de crise no PCP já se vêm a verificar há muito tempo. É uma crise estrutural, que o reduziu a um núcleo duro de eleitores, do qual dificilmente sairá, apesar das tentativas de "juventude" que tem sido uma característica da acção organizativa do partido nos últimos anos. O PCP tem consciência do envelhecimento da sua base social, atingida mais do que nunca pela desindustrialização da economia, pela terciarização dos seus territórios fundamentais de influência e pelo desgaste do seu discurso. Isso não significa que o PCP não tenha ainda uma área de influência considerável, que é o movimento sindical. Perdidas muitas posições autárquicas, é para os sindicatos da CGTP que se voltará o PCP, e aí a maioria absoluta pode trazer factores de mobilização, até porque o PS irá fazer uma variante da política de austeridade.



Já o BE está num beco sem saída porque a ele se aplica o princípio de que tudo o que sobe, desce. O BE foi um sucesso político e mediático e hoje não é nem uma coisa nem outra. Funcionava como uma espécie de PS radical que tinha uma extensão de influência no próprio PS, agora também fragilizada pela vitória interna de Costa, muito mais moderado do que os seus rivais dentro do partido. Não dispondo de uma base sindical, e muito menos autárquica, o BE fica acantonado nos sectores onde mantinha alguma influência política, funcionando como uma espécie de sindicato dos precários e de uma certa intelectualidade urbana muito ligada às indústrias culturais. Mas não chega para manter, nem de perto nem de longe, a influência actual.



O voto no Livre já foi, como no passado, o voto das pessoas do BE que estavam fartas do BE, e muitos eleitores do BE quando tiveram a sensação dada pelas sondagens de que a "direita" podia ganhar, foram votar no PS. As causas fracturantes já se esgotaram, e onde há surtos de radicalismo, como no anti-racismo, ou no policiamento da linguagem, uma parte dos eleitores do BE não alinha naquilo que considera excessos. Não vai ser fácil sair do buraco onde se meteram, em grande parte por culpa própria e por arrogância política.