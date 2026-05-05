Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
05 de maio de 2026 às 23:00

A política americana é hoje política nacional

O estilo agressivo, malcriado e insultuoso de Trump está em pleno desenvolvimento em Portugal. São todos muito conservadores e depois não sabem falar noutra linguagem daquela que deixaria um genuíno conservador apoplético de fúria muito pouco conservadora. Nas redes sociais o Chega pouco mais produz do que uma série de insultos, muitas vezes com obscenidades sem qualquer debate racional

Há razões para considerar nos dias de hoje que a política interna e externa americana seja hoje política nacional. Comecemos pela política externa: com a base das Lajes totalmente comprometida com a guerra americana e israelita contra o Irão, fora do âmbito da NATO, Portugal torna-se parte dos beligerantes. Mas para, além disso, as declarações de Montenegro sobre a prioridade de negociar com Rússia, sem qualquer concessão de Putin na guerra de invasão contra a Ucrânia, são mais próximas da traição de Trump do que da posição europeia. 

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