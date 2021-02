Excesso e excitação comunicacional com a pandemia e a vacinação

Não há telejornal que se preze que não abra as suas portas com o enorme escândalo das vacinações indevidas, exagerando na sua importância e associando-o a formas de clientelismo político. Uma indústria de denúncia tem-se desenvolvido e, de novo, os órgãos de comunicação social, em particular as televisões não verificam ou verificam mal, as denúncias. O resultado são vários casos de pessoas acusadas que afinal não foram vacinadas e outras que se justificava que fossem. É mau para os próprios e é mau porque dá uma falsa ideia de número e generalização de comportamentos.



Quando se estuda um pouco mais o que aconteceu, a realidade é outra. Por exemplo, o grande escândalo dos Açores abriu com duas pessoas indevidamente vacinadas, e no dia seguinte, continuou com grande barulho porque não são duas mas três. Os visados respondem com a falta de definição inicial dos critérios sobre o que é que significava "estar em contacto com os doentes". Ora os critérios de aplicação apenas ao pessoal da "primeira linha" não são fáceis de definir quando pessoal de segurança, auxiliar, administrativo, estão enclausurados num mesmo lar com elevado contágio. Há países em que se decidiu vacinar todos numa mesma instituição, partindo da ideia de que o risco era comum.

Outro exemplo, é a acusação de que os abusadores são todos do PS ou ligados ao Governo. Agora que há gente acusada do PSD e do CDS, criou-se alguma incomodidade. Acresce que alguns não são de partido nenhum, apenas abusaram do pequeno poder que tinham, ou pensaram que seria normal serem vacinados. Como não serve para o conflito político pavloviano, silêncio.



Há abusos sem qualquer justificação, mas são poucos. As situações são muito diferentes, não cabem no mesmo saco do "fura-filas". Os excessos e as excitações servem o populismo, são mau jornalismo e impedem-nos de nos concentrar nos verdadeiros culpados, até agora muito poucos. Mas são fruta da época. Má época.