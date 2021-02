Adjectivar a democracia

Houve uns tempos em que a defesa da democracia passava pela recusa da sua adjectivação. Havia a "democracia popular" e a "democracia burguesa", ou "parlamentar" ou "participativa", ou "avançada", e de cada vez que se adjectivava a democracia esta ficava dependente de algo mais do que do voto e do primado da lei. E em quase todos os casos os adjectivos destinavam-se a introduzir práticas que não tinham legitimação democrática, com mecanismos de representação "popular", ou corporativa, assentes ou nos interesses ou no activismo de alguns, quase sempre contraditórios com a vontade da maioria. A Constituição portuguesa, nas suas contradições, permitia que uns a interpretassem como se lhe faltasse sempre algo, a que correspondia o adjectivo. De Maria de Lourdes Pintasilgo a João Ferreira, todos olharam para a Constituição ou para legitimar um basismo "participativo" ou para a ver como a forma moderna do Manifesto Comunista.



Sem terem desaparecido muitas destas formas de adjectivação da democracia, agora assiste-se a um novo surto, o de contrapor a "democracia liberal" à "democracia iliberal". Não é um exercício de ciência política, é política pura e dura e corresponde ao ascenso de uma certa interpretação do liberalismo, assente essencialmente no neoliberalismo no plano económico, e que nada tem a ver com o liberalismo político clássico.



No mundo radicalizado que hoje se vive, a classificação da actual situação política em Portugal seria a de uma "democracia iliberal", com o socialismo e a social-democracia exercendo o poder sem limites, com o estatismo crescente a limitar e a pôr em causa as liberdades dos cidadãos, uma espécie de 1984 orweliano manso. A apologia comunicacional, com a mesma inconsciência e ligeireza como fez no passado com o Bloco de Esquerda, e por muita gente de direita, do ascenso do "liberalismo" por via da Iniciativa Liberal é, no entanto, muito instrumental. Caso apareça uma frente de direita forte, de preferência com um PSD que abandone a social-democracia, vão ver quantos vão votar na Iniciativa Liberal e correm para as urnas para um projecto que será, como foi sempre no passado, iliberal, estatista e roçando o autoritário. É assim porque ele significa a desregulação, a privatização, a submissão da governação aos grandes interesses económicos, o controlo da legislação laboral, a facilitação dos despedimentos, a baixa dos impostos para os negócios, e permanece ambíguo sobre o papel do Estado quando isso interessa à longa fila de interesses económicos que sempre estiveram à porta dos governos, à esquerda e à direita. Talvez menos visível à direita porque a comunidade de gabinetes ministeriais, pessoal político, banqueiros e empresários permitia resolver muita coisa em almoços de negócios.