Eu não estou certo de que haja demérito na realização de um referendo sobre a eutanásia. Por homologia com o referendo sobre o aborto, não vejo por que razão, em matérias de consciência, não se consultam as pessoas individualmente. Acresce que também sou sensível ao argumento de que os partidos não levaram ao voto a questão da eutanásia nas eleições legislativas, e não o fizeram por pura cobardia.No entanto, estando as coisas como estão, numa discussão em que as posições antagónicas não estão "limpas", não me choca a decisão no foro parlamentar, tanto mais que pelo menos defronta uma questão cujo eterno adiamento leva ao sofrimento desnecessário de muita gente. Na verdade, a discussão Assembleia /referendo está completamente inquinada pelo facto de os partidários do referendo desejarem, na verdade, o adiamento sine die de uma qualquer decisão sobre a eutanásia. Isto é notório quando vemos como a principal força contra a eutanásia, a Igreja Católica, à revelia dos seus princípios – "não se referenda a vida" –, luta pelo referendo. Isto significa que, a partir de agora, não há assuntos que, para a Igreja, não possam ir a referendo.