Eu não sei até que ponto o léxico da torrente de palavras e expressões do comentário desportivo pretende ter filosofia. "Ter filosofia" é um eufemismo, na verdade ter alguma coisa a ver com a filosofia. Presumo que não. Mas outro dia, por acaso, ouvi alguém dizer a frase acima a propósito de um jogo recente em que quem perdeu, se queixou da "deturpação da verdade" num jogo de futebol. No falar futebolês isso significa que ou o resultado foi manipulado por má-fé ou por erros. A "verdade" seria outro resultado.Aliás a expressão "verdade do futebol" é comummente usada essencialmente para discutir a actuação dos árbitros humanos, incluindo essa bizarra figura do "videoárbitro" ou para propor que sejam máquinas que verifiquem se há essas preciosidades do futebol como o fora-de-jogo ou se a bola efectivamente estava no sítio onde devia estar, seja na baliza, seja fora dela. Embora discutam muito a "verdade desportiva", os comentadores de futebol parecem ter pouca consciência de que se forem máquinas, hardware ou software, a controlar um jogo de futebol ficam com menos para falar. E daí não sei, eles têm uma invejável qualidade de estarem horas a falar de nada.