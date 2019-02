Eu quero saber quem ficou com os milhões emprestados pelos bancos, não os pagou, e nós estamos a pagar

Se não estivessem muito órfãos, se não tivessem tanta pressa e fossem mais atentos, veriam as enormes dificuldades que Rio tem em consolidar uma viragem ao centro que recoloque o PSD no seu lugar habitual de “partido reformista”

Se a hipocrisia pagasse impostos, havia muita gente falida. E a mesma ingenuidade, com o silêncio com a cisão de Lopes, que segue um padrão que infelizmente conheço bem demais

A exclusão social, que nem sempre é económica, alia-se a uma nova forma de exclusão psicológica, acentuada pela crescente solidão tecnológica, e o resultado é o aumento do nível da zanga por baixo da manta da fraca civilidade que já temos

Precisamos de um abanão e a seu tempo ele virá, como o Diabo de Passos ele está algures, talvez mais perto do que se pensa. E sem inquietação não se vê vir nada, a cegueira é a regra

23-12-2018

Este discurso imediato da culpa alimenta uma fogueira perigosa, mais perigosa do que a atitude de irresponsabilidade que é grave mas comunica menos com o fogo que arde sem se ver (para já) do populismo